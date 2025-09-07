onedio
Çoban Krizi Büyüyor: 130 Bin TL'ye Çıkan Maaşa Rağmen Çoban Bulunamıyor!

Çoban Krizi Büyüyor: 130 Bin TL'ye Çıkan Maaşa Rağmen Çoban Bulunamıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
07.09.2025 - 19:36

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücü azalmış ve bu da geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığın gençler arasında daha az tercih edilmesine neden olmuştu. Üretici Mürsel Bulut, yüksek ücretine rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan çoban maaşının bu yıl 130 bin TL olduğunu, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çobanlığın tercih edilmediğini söyleyen Bulut, herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti.

Kaynak: İHA / Feyza Nur Dikici

Üretici Mürsel Bulut, 130 bin TL'ye çıkan maaşa rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan maaşın bu yıl 130 bin TL olduğunu açıklayan üretici, çoban krizi yaşandığını açıkladı.

Mürsel Bulut, 'Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL’ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek' dedi.

