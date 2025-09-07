Çoban Krizi Büyüyor: 130 Bin TL'ye Çıkan Maaşa Rağmen Çoban Bulunamıyor!

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücü azalmış ve bu da geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığın gençler arasında daha az tercih edilmesine neden olmuştu. Üretici Mürsel Bulut, yüksek ücretine rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan çoban maaşının bu yıl 130 bin TL olduğunu, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çobanlığın tercih edilmediğini söyleyen Bulut, herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti.
Kaynak: İHA / Feyza Nur Dikici
