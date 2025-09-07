Ergin Ataman'ın "Saat 12.00 Maçı" ile İlgili Tepkisine Polonya'dan da Yanıt Geldi
12 Dev Adam, grupta beşte beş yaparak lider çıkma başarısı gösterdi. Ancak son 16 turunda İsveç'le oynayacağı maç TSİ 12.00'ye verilince Ergin Ataman tepki göstermişti.
Ataman, durumu saygısızlık olarak nitelerken maçtaki performansı da bu saate bağlamıştı.
Jusuf Nurkic bu açıklamaya tepki göstermişti. Bugün bir tepki de Polonya'dan geldi.
Ergin Ataman, 12.00 maçına tepki göstermişti.
İlk tepki Jusuf Nurkic'ten geldi.
Bu kez Bosna Hersek'i yenen Polonya'dan Mateusz Ponitka'dan yanıt geldi.
Ponitka'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
