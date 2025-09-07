onedio
Ergin Ataman'ın "Saat 12.00 Maçı" ile İlgili Tepkisine Polonya'dan da Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 22:55

12 Dev Adam, grupta beşte beş yaparak lider çıkma başarısı gösterdi. Ancak son 16 turunda İsveç'le oynayacağı maç TSİ 12.00'ye verilince Ergin Ataman tepki göstermişti. 

Ataman, durumu saygısızlık olarak nitelerken maçtaki performansı da bu saate bağlamıştı.

Jusuf Nurkic bu açıklamaya tepki göstermişti. Bugün bir tepki de Polonya'dan geldi. 

Kaynak - Eurohoops

Ergin Ataman maç saatiyle ilgili 'FIBA’nın grubunu birinci bitiren bize karşı saygısızlığı. Grubu namağlup lider bitirdik ama yarınki maçı 12:00’de oynamak zorundayız. Bu gerçekten saçmalık. 15 gündür buradayız ve en kritik maçımızı öğlen 12:00’de oynamamız gerekiyor. Ama yine de fark etmez. İsterlerse 03.00’te oynayalım, kimse bizi madalya hedefine yürümekten alıkoyamaz.' ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek'in yıldızı Nurkic, 'Bu saçmalık, bundan drama yaratmaya çalışıyorlar. Birileri size 'oyna' dediğinde oynamanız gerekir.

Benim için sabahın beşinde bile oynasak sorun değil. Asıl seyahat eden taraftarlar için üzülüyorum, belki de tek sorun yaşayan onlardır.' diyerek Ataman'a yanıt vermişti.

Ponitka, Eurohoops'a verdiği yanıtta 'Bize 12’de oynayın dediler, biz de çıkıp 12’de oynadık. Elimizden gelenin en iyisini verdik. Biz öyle büyük bir basketbol ülkesi değiliz, mesela Türkiye, Sırbistan ya da Almanya gibi. O yüzden hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğiz. Tabii ki öğlen 12.00’de oynamak kolay değil ama 22.00’de oynamak da kolay değil. Bu turnuva böyle işliyor. Bu konuda pek yorumum yok.' dedi.

Ponitka'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

