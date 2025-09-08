onedio
Selena Dizisinin Ekrem Amcası Hakan Altıner, Kurtlar Vadisi Yerine Neden Selena’yı Seçtiğini Anlattı

Selena Dizisinin Ekrem Amcası Hakan Altıner, Kurtlar Vadisi Yerine Neden Selena'yı Seçtiğini Anlattı

08.09.2025 - 15:28

08.09.2025 - 15:28

Bir dönemlerin popüler dizisi Selena, hala YouTube üzerinden yayınlanan bölümlerle çocukların favorisi olmaya devam ediyor. Selena, Leyla, Nazlı, Selin, Kıvılcım, Aslı, Ekrem derken dizi renkli karakteriyle eğlendirmeyi başarıyordu. Dizide Ekrem karakterine hayat veren Hakan Altıner ise o dönemlerde Kurtlar Vadisi’nde de teklif aldığını ancak Selena’yı seçtiğini nedenleriyle anlattı. 

Gelin detaylara geçelim…

İşte o anlar 👇

Dizi sektöründe kimi karakterler oyuncuyla öyle bağdaşıyor ki, Hakan Altıner’in de dediği gibi “iyi ya da kötü” anılmak mümkün olabiliyor.

Dizi sektöründe kimi karakterler oyuncuyla öyle bağdaşıyor ki, Hakan Altıner’in de dediği gibi “iyi ya da kötü” anılmak mümkün olabiliyor.

Kendisi de çocuğunun onu bir mafya karakteriyle hatırlamasını istemeyeceği için tercihini Selena’dan yana kullandığını ve pişman da olmadığını dile getirdi.

