Yeni Sezonda Bir Dizi Daha Geliyor: Hilal Saral’ın Yönetmenliğinden Ömür Usta!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.09.2025 - 12:45

2025’in yeni sezon dizileri için heyecan devam ediyor. Kimisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı, kimi sette çekimlere başladı, kimisi ise cast çalışmalarına devam ediyor. Duyurulan bazı dizilerin ise henüz yalnızca proje aşamasında olduğu biliniyor. 

Yeni sezon için yapımlar, oyuncular, kanallar hazırlıklara devam ederken bir dizi haberi daha geldi. En sevilen dizilerde yönetmen koltuğunda oturan Hilal Saral’ın imzasını taşıyacak olan proje şimdiden merak yarattı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin şu anki adı Ömür Usta.

Ay Yapım’ın üstleneceği dizide Hilal Saral yönetmen koltuğunda olurken Çağla Kızılelma senaryoyu yazacak! Dizinin henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.

Dizide bir kadının zorlu hayatı üzerine kurulu bir hikaye izleyeceğiz.

Yoksul bir hayat süren ve boyacılık-tamirat yapan Ömür adlı kadının yaşam mücadelesi ve ailesiyle olan hikayesi ekrana taşınacak. Eşinin terk etmesiyle birlikte çocuklarıyla ortada kalan Ömür, etkili bir karakter olarak karşımızda olacak. Bakalım diziye dair gelişmeler ne yönde olacak? Detayları aktarıyor olacağız!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
