Yeni Sezonda Bir Dizi Daha Geliyor: Hilal Saral’ın Yönetmenliğinden Ömür Usta!

2025’in yeni sezon dizileri için heyecan devam ediyor. Kimisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı, kimi sette çekimlere başladı, kimisi ise cast çalışmalarına devam ediyor. Duyurulan bazı dizilerin ise henüz yalnızca proje aşamasında olduğu biliniyor.

Yeni sezon için yapımlar, oyuncular, kanallar hazırlıklara devam ederken bir dizi haberi daha geldi. En sevilen dizilerde yönetmen koltuğunda oturan Hilal Saral’ın imzasını taşıyacak olan proje şimdiden merak yarattı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş