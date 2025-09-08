onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Direk Dansçılarının Hikayesi: Beyaz Perdede İzleyiciyle Buluşacak Sultana Filmine Flaş Oyuncular Dahil Oldu

Direk Dansçılarının Hikayesi: Beyaz Perdede İzleyiciyle Buluşacak Sultana Filmine Flaş Oyuncular Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.09.2025 - 11:41

Geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün’ün anlaşma sağlamasıyla duyurulan Sultana filmi için detaylar gelmeye devam ediyor. Yedi direk dansçısının hayatını anlatacak olan film için diğer oyuncular da netleşmeye başladı. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Bakalım kadroya dahil olan isimler kimler?

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuba Büyüküstün en son Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Dehşet Bey ile gündemdeydi.

Tuba Büyüküstün en son Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Dehşet Bey ile gündemdeydi.

Dehşet Bey’in yayın günü merakla beklenirken, yeni haber geldi. Tuba Büyüküstün ara vermeden Sultana filmi ile anlaşmaya vardı. Direk dansçısına hayat verecek olan Büyüküstün, sete çıkmaya hazırlanıyor.

Şimdiyse film için anlaşılan yeni isimler duyuruldu.

Şimdiyse film için anlaşılan yeni isimler duyuruldu.

Seray Kaya, Erdi Işık’ın kaleminden çıkacak olan Sultana ile el sıkıştı. Kendisi Tülay karakterine hayat verecek. Uzun zaman sonra hayranları onu izleyeceği için heyecanlı.

Genç nesilden ise Rojbin Erden kadroya dahil oldu.

Genç nesilden ise Rojbin Erden kadroya dahil oldu.

Erden’in fan kitlesi yeni projesinin ne olacağını sabırsızlıkla bekliyordu. Şimdiyse müjdeli haber gelmiş oldu. Onu Fahriye karakteriyle izleyeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın