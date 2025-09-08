"Hadsizliğe Müsamaha Göstermem!" Feyza Civelek'le Kızılcık Şerbeti Özel Röportaj
Show TV ekranlarında tam 3 sezondur ortalığı kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Onedio'ya konuştu. Onedio TV Editörü Esra Demirci, hem özel kariyeri hem Kızılcık Şerbeti özelinde Feyza Civelek'le röportaj yaptı.
İşte Feyza Civelek'e ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair merak edilenler...
Show TV'nin 4. sezon hazırlıklarına başlayan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Onedio'ya konuştu.
Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz?
Gerçek hayatta Feyza ile Nilay ne kadar benziyor?
Bugüne kadar canlandırmaktan en zevk aldığınız karakter hangisi?
Nilay’ı seven kadar eleştiren de çok. Gelen olumsuz yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Nilay karakteri sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi. Her sahnesi viral oluyor. Sizce Nilay neden bu kadar sevildi? İnsanlar onu izlerken ne buluyorlar?
Dizinin 4. sezonuna artık sayılı hafta kaldı. Çok merak ediyoruz: Nilay’ın başına ne gelecek? Mustafa ile dinamiğini çok seviyorduk, araları düzelecek mi?
Nilay'ı oynarken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Karakteri yaratırken sizin katkınız olan, doğaçlama gelişen sahneler oldu mu?
Burçlara inanır mısınız? Kızılcık Şerbeti karakterlerinin burçları sizce nelerdir?
Nilay’ı oynarken “Ben asla böyle davranmazdım” dediğiniz bir an oldu mu?
Kızılcık Şerbeti neredeyse her hafta gündem oluyor. Set dışında, sokakta, alışverişte, günlük hayatınızda bu ilgi sizi nasıl etkiliyor?
Son olarak… Feyza Civelek olarak Nilay’a bir mesaj yollasanız ne derdiniz?
