Damat ve Dünürlerini Hedef Gösterdiler: Şüpheli Halde Ölen Emine Armağan’ın Ailesi Müge Anlı’ya Başvurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Erbil ve Abdullah Erbil kızlarının şüpheli ölümüne dair soru işaretlerinin yanıtlanması için yardım çağrısında bulundu. Emine Armağan, Afyonkarahisar’ın Dinar köyünde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu..
Henüz 21 yaşında olan kızın ailesi, damat ve dünürlerinden şüphelenerek sürecin araştırılması için soluğu Müge Anlı’da aldı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, damadı evlilik öncesi soruşturduklarında komşulardan iyi yanıtlar almadıklarını anlatarak nişanı sonlandırdıklarını ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığını anlattı.
Emine Armağan’ın ailesi kızlarının tehdit edildiğini dile getirdi.
