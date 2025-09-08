onedio
Damat ve Dünürlerini Hedef Gösterdiler: Şüpheli Halde Ölen Emine Armağan’ın Ailesi Müge Anlı’ya Başvurdu

Elif Sude Yenidoğan
08.09.2025 - 14:36

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Erbil ve Abdullah Erbil kızlarının şüpheli ölümüne dair soru işaretlerinin yanıtlanması için yardım çağrısında bulundu. Emine Armağan, Afyonkarahisar’ın Dinar köyünde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.. 

Henüz 21 yaşında olan kızın ailesi, damat ve dünürlerinden şüphelenerek sürecin araştırılması için soluğu Müge Anlı’da aldı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, damadı evlilik öncesi soruşturduklarında komşulardan iyi yanıtlar almadıklarını anlatarak nişanı sonlandırdıklarını ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığını anlattı.

Aile sürece dair tüm detayları Müge Anlı’da anlattı. 👇

Emine Armağan’ın ailesi kızlarının tehdit edildiğini dile getirdi.

Anne Fatma Erbil, “Bu evden çıkarsan seni öldürürüm diyorlardı, kızım hapis hayatı yaşıyordu. Kayınpederi de benim evime gelinlikle girdi, çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Erbil ise, “Benim kızım 3 sene orada zulüm altında, baskı altında durdu. Gelmek istedi gelemedi. Ölüsünü gönderdiler. Kızımın mezarına utancımdan bakamıyorum.” dedi.

Aile, sürecin netleşmesi ve kızlarının şüpheli ölümü sebebiyle olayların açığa çıkması için Müge Anlı’da yardım arıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
