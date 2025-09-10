Modern Family'nin Cameron'ı Eric Stonestreet, Doğum Gününde Evlendi
Hollywood’un sevilen yüzlerinden Eric Stonestreet, bugün 54 yaşına bastı. “Modern Family” ile gönüllerde taht kuran oyuncu, doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı ve hayranlarını mutlu haberiyle şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Eric Stonestreet, bugün 54 yaşına bastı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Stonestreet, düğün pozlarını paylaşırken “Bugün doğum günüm ve tahmin edin ne yaptım? Evlendim!” notunu ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın