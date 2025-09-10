onedio
Modern Family'nin Cameron'ı Eric Stonestreet, Doğum Gününde Evlendi

Esra Demirci
10.09.2025 - 17:06

Hollywood’un sevilen yüzlerinden Eric Stonestreet, bugün 54 yaşına bastı. “Modern Family” ile gönüllerde taht kuran oyuncu, doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı ve hayranlarını mutlu haberiyle şaşırttı.

Ünlü oyuncu Eric Stonestreet, bugün 54 yaşına bastı.

'Dexter: Diriliş', 'Modern Family' ve 'Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı' gibi yapımlarla tanınan Stonestreet, doğum gününde yaptığı sürpriz paylaşım ile gündeme geldi.

Modern Family dizisinin yıldızı, 2016’dan bu yana birlikte olduğu ve 2021’de nişanlandığı çocuk hemşiresi Lindsay Schweitzer ile evlilik yoluna girdi.

Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Stonestreet, düğün pozlarını paylaşırken “Bugün doğum günüm ve tahmin edin ne yaptım? Evlendim!” notunu ekledi.

Stonestreet ve Schweitzer, kendi hayallerindeki evi inşa ettirdikten sonra düğünlerini de bu evde, istedikleri sade ve samimi şekilde gerçekleştirdi.

E bize de hayırlı olsun demek düşer!

