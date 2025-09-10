Biraz Keyfim Yerine Gelsin Diyenler İçin Netflix'te İzlerken Kahkahaya Boğacak 15 Dizi&Film

Yorucu bir günün sonunda günün stresini, iş yoğunluğunu ya da kafamızdaki bin bir türlü düşünceyi geride bırakmak istediğimizde, iyi seçilmiş bir komedi filmi veya dizisi ilaç gibi gelebiliyor. Komedi türünde de seçenekler oldukça geniş: absürd skeçlerden romantik komedilere, kara mizah dolu filmlerden stand-up gösterilerine kadar uzanan geniş bir yelpaze bu türde karşımıza çıkıyor. Biz de senin için Netflix’te kahkahalara boğan 15 dizi ve filmi bir araya getirdik. Her biri farklı bir mizah anlayışı taşıyor ama ortak noktaları aynı: seni güldürmek!