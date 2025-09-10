onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Biraz Keyfim Yerine Gelsin Diyenler İçin Netflix'te İzlerken Kahkahaya Boğacak 15 Dizi&Film

Biraz Keyfim Yerine Gelsin Diyenler İçin Netflix'te İzlerken Kahkahaya Boğacak 15 Dizi&Film

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 08:52

Yorucu bir günün sonunda günün stresini, iş yoğunluğunu ya da kafamızdaki bin bir türlü düşünceyi geride bırakmak istediğimizde, iyi seçilmiş bir komedi filmi veya dizisi ilaç gibi gelebiliyor. Komedi türünde de seçenekler oldukça geniş: absürd skeçlerden romantik komedilere, kara mizah dolu filmlerden stand-up gösterilerine kadar uzanan geniş bir yelpaze bu türde karşımıza çıkıyor. Biz de senin için Netflix’te kahkahalara boğan 15 dizi ve filmi bir araya getirdik. Her biri farklı bir mizah anlayışı taşıyor ama ortak noktaları aynı: seni güldürmek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. A Family Affair (2024)

1. A Family Affair (2024)

Bir yapımcı olma hayaliyle yanıp tutuşan Zara (Joey King), aynı zamanda ünlü bir yıldız olan patronu Chris’le (Zac Efron) çalışmaktadır. Durum iyice garipleşir çünkü Zara annesiyle birlikte Chris’in yatak arkadaşı olunca işler kontrolden çıkar. Hem utanç verici hem dokunaklı durumlarla dolu film, aile bağları ve profesyonel ilişkilerin karmaşıklığını vurguluyor. Oyuncu kadrosunda Liza Koshy ve Kathy Bates gibi güçlü isimler de yer alıyor.

2. Kinda Pregnant (2025)

2. Kinda Pregnant (2025)

Amy Schumer’un yazıp oynadığı bu komedide Lainy, çevresindekiler hamileyken daha fazla ilgi görmek için sahte bir hamilelik yapar. Ancak işler kontrolden çıkar; yeni biriyle tanışır ve yalanı sürdürmeye çalışırken romantik ve komik bir dizi olay gelişir. Sosyal baskılar ve samimi mizah iç içe geçiyor.

3. Nonnas (2025)

3. Nonnas (2025)

Vince Vaughn’un başrolde olduğu bu film, bir grup İtalyan büyükannenin mutfağına adım atan bir adamın hikayesini anlatıyor. Babasının anısına açtığı restoranda bu yaşlı kadınlarla bir aile birliği oluşturur. Hem eğlenceli hem duygusal bu gerçek hikâye, yemek ve sevgi dolu anlar sunuyor.

4. Unfrosted (2024)

4. Unfrosted (2024)

Jerry Seinfeld’in ilk uzun metraj yönettiği bu film, Pop-Tarts’ın ortaya çıkışındaki rekabeti hicveden bir bakışla anlatıyor. Grown-up erkeklerin cips, şekerli hamur ve pazarlama stratejileri üzerine yaptığı kurumsal trajikomedi, Seinfeld’in karakteristik mizahıyla birleşiyor. Oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy, Hugh Grant ve Amy Schumer gibi isimler var.

5. Hit Man (2023)

5. Hit Man (2023)

Gerçek bir hikâye temelinde Glen Powell’ın canlandırdığı Gary, gündüzleri üniversitede profesör, geceleri ise kontratlı polis katili rolüne bürünür ama aslında cinayetleri önlemek için çalışır. Adeta bir romantik noir-comedy tarzında; entrika, gizem ve romantizmin karışımı enfes bir film.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beetlejuice Beetlejuice (2024)

6. Beetlejuice Beetlejuice (2024)

Tim Burton’un kült filmine nostaljik bir dönüş. Eski oyuncular geri dönüyor, Jenna Ortega da yeni yüz olarak katılıyor. Gotik stil, kara mizah ve Burton’un karakteristik atmosferi birleşince ortaya absürd ama eğlenceli bir film çıkıyor.

7. One of Them Days (2025)

7. One of Them Days (2025)

Keke Palmer ve SZA’nın başrolde olduğu bu kaotik komedi, kira parası çalınınca evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan iki yakın arkadaşın bir gün içinde yaşadıklarını anlatıyor. Kan bağışı, gangsterlerle yüzleşme ve absürd aksiyonlarla dolu, enerjik ve kahkaha dolu bir macera.

8. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

8. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

“Murder mystery” türünü mizahla harmanlayan bu filmde Daniel Craig’in dedektifi Benoit Blanc yine sıradışı bir olayın peşinde. Akıllıca yazılmış diyaloglar, renkli karakterler ve zekice çözümlerle hem düşündüren hem güldüren bir yapım.

9. I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019)

9. I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019)

Her bölümde absürd durumlara takılıp kalan karakterlerin, hatalarını kabul etmek yerine daha da derine çekmesiyle gelişen, “baktıkça bakası geliyor” türünde bir sketch. Misafir yıldızlar ve kendine özgü mizah stiliyle Emmy adaylığına layık görülmüş bir yapım.

10. Never Have I Ever (2020-2023)

10. Never Have I Ever (2020-2023)

Mindy Kaling imzalı bu lise komedisi, Hindistan göçmeni bir genç kızın sonrası zorlu ikinci sınıfı ve duygusal iniş çıkışlarıyla dolu. Ailesinin yasını yaşayan Devi, sosyal statüsünü yükseltmek isterken absürt ama dokunaklı anlar yaşıyor. Arkadaşlık, aşk ve kültürel kimlik temalarıyla güçlü bir dram-komedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. North of North (2025)

11. North of North (2025)

Kanada’nın Arctic bölgesinde geçen bu yeni dizi, evliliğinden spontan şekilde ayrılan bir kadının (Siaja) yaşamı yeniden kurma çabasını mizahi bir dille anlatıyor. Evlilik, topluluk ve bireysel kimlik üzerine sıcak komedisiyle dikkat çekiyor.

12. Arrested Development (2003-2019)

12. Arrested Development (2003-2019)

Dysfonksiyonel bir ailenin hikâyesini ironik ve katmanlı bir dille ele alan kult bir sitcom. Aile içi kaos, absurt diyaloglar ve satirle harmanlanmış. Netflix kataloğunda öne çıkan eski ama hâlâ çok gülündürücü bir dizi.

13. Astronomy Club: The Sketch Show (2019)

13. Astronomy Club: The Sketch Show (2019)

Upright Citizen Brigade’in ilk tamamı siyahi oyuncularından oluşan ekibiyle yaratılan bu sketch dizisi, ASMR’den mansplaining’e birçok sosyal konuyu hicvediyor. Kenya Barris yaratımı, kısa ama zekice bölümler içeriyor.

14. Too Much (2025)

14. Too Much (2025)

Lena Dunham imzalı romantik komedi-drama dizisinde; parçalanmış bir ilişki sonrası Londra’ya taşınan Amerikalı Jess, kendini hatalar ve aşk üçgenleri içinde buluyor. Richard E. Grant, Naomi Watts gibi isimler eşliğinde, romantizm ve duygusal karmaşanın iç içe geçtiği sıcak ve esprili bir hikâye.

15. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

15. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Jake Peralta ve dedektif arkadaşlarının 99. bölge karakolunda yaşadıkları maceralara hazır olun. Her bir dedektif ayrı komik, her görev ayrı heyecanlı. İzlerken kahkahaya boğulacağınız unutulmaz bir dizi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın