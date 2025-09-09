Gelen Gelene! Kuruluş Orhan Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda 'Kuruluş Orhan' ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, yeniden şekillenen kadroya yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.
Altuntaş'ın haberine göre son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz Sevinç Kıranlı, Kuruluş Orhan dizisinde.
