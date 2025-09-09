onedio
Gelen Gelene! Kuruluş Orhan Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2025 - 21:34

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda 'Kuruluş Orhan' ismiyle geri dönüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, yeniden şekillenen kadroya yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Orhan için geri sayım başladı.

Burak Özçivit'in 5 sezon boyunca başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla 'Kuruluş Orhan' ismini aldı ve başrole Mert Yazıcıoğlu geldi.

6. sezonunda zaman atlaması yaşanacak dizide haliyle kadroda ciddi bir değişikliğe gidildi. 

20 Eylül günü çekimlerine başlanması planlanan dizinin kadrosunda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz Sevinç Kıranlı, Kuruluş Orhan dizisinde.

Sevinç Kıranlı, Bozdağ Film imzalı dev prodüksiyonlu dizide Şahinşah’ın eşi Didar’a hayat verecek. Peki, siz bu gelişmeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

