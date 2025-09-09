onedio
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu ve Aile Dizisinde Aldığı Bölüm Başı Ücretleri Karşılaştırdık!

09.09.2025 - 15:48

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı tüm yapımlarda devleşmeyi başarıyor. Gümüş ile çıktığı yolda TV ekranlarında son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte Aile dizisinde rol almıştı. Yeni sezonda Olasılıksız dizisiyle ekrana döneceği konuşulan oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında aldığı ücretleri inceledik. Gümüş'te ne kadar kazandığına dair bir bilgi olmadığından, ikinci ve unutulmaz dizisi olan Aşk-ı Memnu'dan bölüm başı aldığı ücreti ve Aile'de aldığı bölüm başı ücreti sizler için karşılaştırdık!

Ülkenin yakışıklılık ortalamasını tek başına yükseltmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz isimlerden biri.

Rolü ne olursa anında bürünen ve her karakteriyle bambaşka izleyicilere ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk serüvenine Gümüş ile çıkmıştı. Ancak ikinci dizisi olan Aşk-ı Memnu ile Türk televizyonlarında unutulmaz bir sayfa açtı. Son olarak ise, geçtiğimiz sezon Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle bir kez daha izleyenleri büyüledi.

Ekranlarda unutulmaz karakterlerle tanışmamızı sağlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu ve Aile dizisinde bölüm başı ne kadar kazandığını merak ettik.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'dan aldığı bölüm başı ücret 30 bin TL idi. O dönem için en yüksek ücret alan isimlerden birinin Kıvanç Tatlıtuğ olduğu biliniyordu.

Ekranlarda rol aldığı son yapım ise Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiydi.

Mynet'te yer alan bilgiye göre, Kıvanç Tatlıtuğ'un bu diziden aldığı bölüm başı ücret ise 1 milyon TL'ydi. Diziyle 30 bölümlük anlaşan Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinden 30 milyon TL kazandı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
