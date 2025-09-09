Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu ve Aile Dizisinde Aldığı Bölüm Başı Ücretleri Karşılaştırdık!
Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı tüm yapımlarda devleşmeyi başarıyor. Gümüş ile çıktığı yolda TV ekranlarında son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte Aile dizisinde rol almıştı. Yeni sezonda Olasılıksız dizisiyle ekrana döneceği konuşulan oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında aldığı ücretleri inceledik. Gümüş'te ne kadar kazandığına dair bir bilgi olmadığından, ikinci ve unutulmaz dizisi olan Aşk-ı Memnu'dan bölüm başı aldığı ücreti ve Aile'de aldığı bölüm başı ücreti sizler için karşılaştırdık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin yakışıklılık ortalamasını tek başına yükseltmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranlarda unutulmaz karakterlerle tanışmamızı sağlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu ve Aile dizisinde bölüm başı ne kadar kazandığını merak ettik.
Ekranlarda rol aldığı son yapım ise Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın