Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu ve Aile Dizisinde Aldığı Bölüm Başı Ücretleri Karşılaştırdık!

Rolü ne olursa anında bürünen ve her karakteriyle bambaşka izleyicilere ulaşan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk serüvenine Gümüş ile çıkmıştı. Ancak ikinci dizisi olan Aşk-ı Memnu ile Türk televizyonlarında unutulmaz bir sayfa açtı. Son olarak ise, geçtiğimiz sezon Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle bir kez daha izleyenleri büyüledi.