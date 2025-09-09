onedio
Çocuklar Duymasın'ın İlk Bölümlerinde Meltem'in Haluk'a Aşık Olan Stajyere Verdiği Tepki X'te Tartışma Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.09.2025 - 08:51

2002 yılında başladığı yayın hayatında büyük ilgi gören Çocuklar Duymasın finalliyle herkesi üzmüş, seneler sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kadrodaki küçük değişikliklere rağmen kitlesini koruyan Çocuklar Duymasın, bu kez de ilk bölümlerindeki bir sahneyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın, gördüğü ilgiden dolayı yıllar sonra yeni bölümleriyle karşımıza çıkmıştı.

Hala ekranlarda sık sık dönen dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor ve özellikle ilk sezonları kendisine yeniden izleyici buluyor. Yıllar sonra tekrar izlendiğinde ise bazı detaylar yeniden ortaya çıkıyor.

Eski bölümleri izleyen bir Facebook kullanıcısı, Meltem'in Haluk'a aşık olan bir stajyere verdiği tepkiyi hatırlattı.

Meltem'in ince düşünceli davranışı karşısında şaşkına dönen Facebook kullanıcısı, diziyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Hatta Meltem'in tavrı yıllar sonra belki bir çifti ayırmış olabilir 😅 Bu yorumu X'te tartışma yarattı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
