Çocuklar Duymasın'ın İlk Bölümlerinde Meltem'in Haluk'a Aşık Olan Stajyere Verdiği Tepki X'te Tartışma Yarattı
2002 yılında başladığı yayın hayatında büyük ilgi gören Çocuklar Duymasın finalliyle herkesi üzmüş, seneler sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Kadrodaki küçük değişikliklere rağmen kitlesini koruyan Çocuklar Duymasın, bu kez de ilk bölümlerindeki bir sahneyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın, gördüğü ilgiden dolayı yıllar sonra yeni bölümleriyle karşımıza çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski bölümleri izleyen bir Facebook kullanıcısı, Meltem'in Haluk'a aşık olan bir stajyere verdiği tepkiyi hatırlattı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın