Uzak Şehir'in İzleyiciye İllallah Ettiren Mine'si Mine Kılıç, Diziye ve Sete Veda Etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini iliklerine kadar gideren Uzak Şehir, geçtiğimiz sezonun en parlayan, en popüler dizisiydi biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat birinci sezonda kendine aşık eden dizide bir de hiç ama hiç sevilmeyen, her fırsatta gitmesi gerektiği dile getirilen bir karakter vardı biliyorsunuz; Mine!
Uzak Şehir'de seyirci tarafından gram sevilmeyen yegane karakter Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, geçtiğimiz saatlerde setten pastayla uğurlandı, diziye veda etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın