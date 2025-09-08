onedio
Uzak Şehir'in İzleyiciye İllallah Ettiren Mine'si Mine Kılıç, Diziye ve Sete Veda Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 23:13

Yaklaşık bir ay önce Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonunda yer almayacağı öğrenilen Mine Kılıç, birkaç saat önce setten ve diziden pastayla uğurlandı!

Uzak Şehir'de seyircinin biraz olsun hazzetmediği Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç'a fanlar da güle oynaya veda etti!

Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini iliklerine kadar gideren Uzak Şehir, geçtiğimiz sezonun en parlayan, en popüler dizisiydi biliyorsunuz.

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran, birinciliği elden hiç bırakmayan Kanal D dizisinde başrolleri paylaşlan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu inanılmaz beğenildi. Birbirine deli divane aşık olsalar da sürekli bir engelle karşılaşan ikilinin arasındaki gerilim seyirciyi adeta zevkten dört köşe yaptı.

Heyecanla beklenen Uzak Şehir'in 2. sezon tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı, belki denk gelmişsinizdir. Fragmandan Cihan ve Alya'nın aşkını izleyeceğimizin sinyallerini almış, pek bir keyiflenmiştik!

Fakat birinci sezonda kendine aşık eden dizide bir de hiç ama hiç sevilmeyen, her fırsatta gitmesi gerektiği dile getirilen bir karakter vardı biliyorsunuz; Mine!

Cihan'la yaşadığı gizli birliktelikle Albora ailesine dahil olan Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Cihan ve Alya'nın nihayet yakınlaşmaya başladıkları bölümde karakterinin hamilelik haberiyle sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplatmıştı!

Uzak Şehir fanları öyle bir teyakkuza geçti ki Mine Kılıç'a sanki rol gereği değil, gerçek hayatta bir şey yapıyormuş gibi yüklenilmişti. Hatta bunun üzerine bunun yalnızca bir dizi olduğunu hatırlatan bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı kendisi... Yine de sezon finaline kadar dizinin izleyicisinin neredeyse tamamı, Mine Kılıç'ın hikayeden çıkarılması gerektiğine kanaat getirmişti. 

Seyiriciyi sevindirecek haberi Birsen Altuntaş'tan almış, Mine Kılıç'ın ikinci sezonda yer almayacağını yaklaşık bir ay önce öğrenmiştik!

Uzak Şehir'de seyirci tarafından gram sevilmeyen yegane karakter Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, geçtiğimiz saatlerde setten pastayla uğurlandı, diziye veda etti!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
