Uzak Şehir'in İzleyiciye İllallah Ettiren Mine'si Mine Kılıç, Diziye ve Sete Veda Etti!

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran, birinciliği elden hiç bırakmayan Kanal D dizisinde başrolleri paylaşlan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumu inanılmaz beğenildi. Birbirine deli divane aşık olsalar da sürekli bir engelle karşılaşan ikilinin arasındaki gerilim seyirciyi adeta zevkten dört köşe yaptı.

Heyecanla beklenen Uzak Şehir'in 2. sezon tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı, belki denk gelmişsinizdir. Fragmandan Cihan ve Alya'nın aşkını izleyeceğimizin sinyallerini almış, pek bir keyiflenmiştik!