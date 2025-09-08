"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum!

Birkaç ay önce kurulan ve kuruldukları günden beri de milyonlarca dinlenen şarkıları bir yana, tek tek özel hayatlarının her detayıyla da gündeme oturan Manifest kızları, gece boyu konser kıyafetleri ve dans koreografisiyle konuşulmuştu.

Sabahın erken saatlerinde de, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatıldığını öğrenmişlerdi.

Sosyal medya ayağa kalkarken birçok ünlü isim de Manifest kızlarına desteğini dile getirdi. Şimdiye dek herhangi bir açıklamada bulunmayan Manifest kızları ve Tolga Akış, dün akşam saatlerinde X hesaplarını silmişti.