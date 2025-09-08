onedio
article/comments
"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum!

"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 20:16

Survivor Yunus Emre, 6 Eylül'de 18 yaş üstü dinleyicisine verdikleri konser sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları hakkında çirkin yorumlarda bulundu. Açıklamaları, sosyal medyada tepki çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta 18 yaş üstü dinleyicisiyle ilk kez buluşan ve bu formattaki ilk konserini veren Manifest kızlarına soruşturma açılmıştı.

6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta 18 yaş üstü dinleyicisiyle ilk kez buluşan ve bu formattaki ilk konserini veren Manifest kızlarına soruşturma açılmıştı.

Birkaç ay önce kurulan ve kuruldukları günden beri de milyonlarca dinlenen şarkıları bir yana, tek tek özel hayatlarının her detayıyla da gündeme oturan Manifest kızları, gece boyu konser kıyafetleri ve dans koreografisiyle konuşulmuştu.

Sabahın erken saatlerinde de, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatıldığını öğrenmişlerdi. 

Sosyal medya ayağa kalkarken birçok ünlü isim de Manifest kızlarına desteğini dile getirdi. Şimdiye dek herhangi bir açıklamada bulunmayan Manifest kızları ve Tolga Akış, dün akşam saatlerinde X hesaplarını silmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlülerin kızların yaşadıklarına destek gösterdiği şu günlerde, bir yorum da Survivor yarışmasından tanıdığımız Yunus Emre'den geldi.

Ünlülerin kızların yaşadıklarına destek gösterdiği şu günlerde, bir yorum da Survivor yarışmasından tanıdığımız Yunus Emre'den geldi.

Geçtiğimiz sezon boyu, Survivor'da eşiyle yaşadığı kaoslarla konuştuğumuz Yunus Emre, Manifest kızlarının giyim tarzıyla ilgili oldukça çirkin yorumlarda bulundu. 

'Bir şeyi asla unutmayalım... Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır' açıklamasında bulunan Yunus Emre, akabinde 'eleştirilmemedir' söylemini çiğnedi. 

Yobaz olduğunu söyleyerek, 'Evet yobazım, yolda yürürken ta**klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g* görüyorum. Bir kendinize gelin ya...' ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin çirkin yorumu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yunus Emre'nin çirkin yorumu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
