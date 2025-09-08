onedio
Çok Şükür İzlerinin Hepsi Gitti: Mauro Icardi, Kolunu Kaplayan Wanda Dövmesinden Kurtuldu!

Çok Şükür İzlerinin Hepsi Gitti: Mauro Icardi, Kolunu Kaplayan Wanda Dövmesinden Kurtuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 18:02

Wanda Nara'yla ayrılığa karar vereli 1 seneden fazla olan Mauro Icardi, vücudunu kaplayan Wanda dövmelerinden nihayet kurtuldu!

Icardi'nin geç kalınmış hamlesine yorumlar gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Wanda Nara'yla toksik evliliğinita geçen yıl temmuzda noktalama karar veren Icardi, aylardır çekişmeli boşanma davasıyla uğraşıyordu.

Aşklarının toksikliği, aşk bittikten sonra da sona ermedi tabii. İkilinin birbirinden kopuşu epey zor oldu, kaosu da kavgası da bitmedi. O kadar ki çocuklar bile ateşin ortasında kaldı. 

Fakat Wanda'nın hayatına pek kolay devam ettiğini gören Icardi de boş durmamıştı. Wanda'yla ayrılık kararından kısa bir süre sonra baş düşmanı China Suarez'le en az Wanda'da olduğu kadar deli dolu bir aşk yaşamaya başladı. Hala ilişkiye tam gaz devam eden ikilinin keyfi pek yerinde, yakında evlenecekleri dedikodusu da düzenli olarak kol geziyor...

Şimdi sizi biraz geçmişe götürüp Icardi'nin Wanda aşkıyla yanıp tutuştuğu günlere ışınlamak istiyoruz.

Gözü Wanda'dan başka bir şey görmeyen, Wanda ne derse yapan ve hatta tabiri caizse Wanda'nın kulu köpeği modunda takılan Icardi, zamanında iki dövme yaptırmıştı hatırlarsanız.

Biri kolunun dış kısmını kaplayan koca bir Wanda yazısı. Diğeri de kolunun iç kısmında kalan bir Wanda fotoğrafıydı. Bunca zaman Icardi'nin vücudunun büyük bir kısmını kaplayan bu Wanda'lara ne olduğunu bilmiyorduk!

Geçtiğimiz saatlerde Icardi'nin dövmecisini Arjantin'den İstanbul'a getirttiği ve Wanda'dan geriye kalan son izlerden de kurtulduğu ortaya çıktı.

Boşanma çekişmeli sürdüyse de Icardi ve Wanda ayrılık kararı alınalı 1 yıl oldu, ayrıca Icardi en az 8 aydır da China'yla aşk yaşıyor. Haliyle, bu geç gelen dank ediş sosyal medya kullanıcılarının diline bir miktar düştü. 

Icardi'ye 'Zahmet oldu abi anca mı?' yorumları gecikmedi.

👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
