Çok Şükür İzlerinin Hepsi Gitti: Mauro Icardi, Kolunu Kaplayan Wanda Dövmesinden Kurtuldu!
Wanda Nara'yla ayrılığa karar vereli 1 seneden fazla olan Mauro Icardi, vücudunu kaplayan Wanda dövmelerinden nihayet kurtuldu!
Icardi'nin geç kalınmış hamlesine yorumlar gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara'yla toksik evliliğinita geçen yıl temmuzda noktalama karar veren Icardi, aylardır çekişmeli boşanma davasıyla uğraşıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi sizi biraz geçmişe götürüp Icardi'nin Wanda aşkıyla yanıp tutuştuğu günlere ışınlamak istiyoruz.
Geçtiğimiz saatlerde Icardi'nin dövmecisini Arjantin'den İstanbul'a getirttiği ve Wanda'dan geriye kalan son izlerden de kurtulduğu ortaya çıktı.
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın