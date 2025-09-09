onedio
Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a İlk Görüşte Aşık Olduğunu İtiraf Etmesi İzleyicinin Kafasını Karıştırdı

Uzak Şehir'de Alya'nın Cihan'a İlk Görüşte Aşık Olduğunu İtiraf Etmesi İzleyicinin Kafasını Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.09.2025 - 15:01

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam edecek. Bu sezon da yine aynı başarıyı yakalaması ve 10+ reyting alması beklenen dizinin 29. bölümünden ikinci tanıtım da geldi. Alya'nın Cihan'a ilk görüşte aşık olduğuna dair itirafı ise izleyicinin bir hayli kafasını karıştırdı. Çünkü Alya ve Cihan'ın ilk karşılaşması, Alya'nın eşi Boran'ın cenazesini getirdiği gün gerçekleşmişti.

Uzak Şehir'in yeni sezonu önümüzdeki hafta başlıyor.

Uzak Şehir'in yeni sezonu önümüzdeki hafta başlıyor.

15 Eylül'de başlayacak dizinin yeni sezon tanıtımı büyük ilgi görmüştü. 1 sezon boyunca beklenen aşk itirafı sezon finalinde gelmiş, ikinci sezonda da çiftin birbirine tamamen açıldığını görmek herkesi mutlu etmişti.

2. sezonun ilk bölümüne (29. bölüm) ait tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

Alya'nın ilk görüşte aşk itirafı izleyicinin kafasını karıştırdı:

Alya'nın ilk görüşte aşk itirafı izleyicinin kafasını karıştırdı:
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
