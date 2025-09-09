onedio
Beklentileri Zirveye Çıkardı: Eşref Rüya 2. Sezon 2. Fragmanıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Beklentileri Zirveye Çıkardı: Eşref Rüya 2. Sezon 2. Fragmanıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.09.2025 - 11:34

Kanal D’nin en çok konuşulan yapımlarından “Eşref Rüya” geri dönüş hazırlığında! Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin ikinci sezon 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragmanla heyecanı yükselten dizi, bu kez sosyal medyayı adeta salladı. Yorumlar, övgüler ve beklentiler tavan yaptı. 

İşte detaylar...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya”, ikinci sezonuyla geri dönmek için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtım fragmanı bile sosyal medyada büyük ses getirmişti. Ancak asıl fırtına, dün izleyiciyle buluşan 2. sezonun ikinci tanıtım fragmanıyla koptu. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizi, yayınlanan yeni görüntülerle hayranlarını ekran başına kilitledi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Twitter’da yorum yağdı.

İşte o fragman:

Ve gelen yorumlar:

