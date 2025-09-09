onedio
MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Restoranındaki Tadım Menüsü Fiyatı ve İçeriğiyle Şaşırttı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
09.09.2025 - 09:43

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı olmaya devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi şeflerin jürisi olduğu programın hemen her bölümü ilgi görüyor. Ayrıca yarışmada yarışan isimler de sektörde önemli bir yer edinmeyi başarıyor.

Şefler ise yalnızca programda jüri üyelikleriyle değil, özel hayatları ve restoranlarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Bu defa TikTok'ta @gizem.batmz adlı kullanıcı, Somer Sivrioğlu'nun Efendy restoranından paylaşım yaptı. Fiyatları ve yemekleri paylaşan kullanıcı gündem oldu.

Ekranların en çok izlenenen yemek yarışma programı MasterChef, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Programda yalnızca yemekler değil, yarışmacıların kendi aralarındaki konuşmaları ya da şeflerin tepkileri de gündem oluyor. MasterChef'in sevilen sempatik jürisi Somer Sivrioğlu da hem programdaki yorumları hem özel hayatı hem de restoranlarıyla konuşuluyor.

TikTok'ta @gizem.batmz adlı kullanıcı, Somer Şef'e ait olan Efendy adlı restorana giderek paylaşım yaptı.

Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Somer Şef, bu kez de restoranındaki fiyatlarla adından söz ettirdi.

Restoranda tadım menüsü sipariş eden kullanıcı humus, fava, kırmızı soğan havyarı altında krem peynir, Batırık, semizotu salatası, içli köfte, Kadayıflı Karides, ördek, Çökertme, Ali Nazik yediklerinden bahsetti. Tadım menüsü için en az iki kişi olmak gerekiyor ve kişi başı ücret de 3600 TL.

