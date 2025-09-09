MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Restoranındaki Tadım Menüsü Fiyatı ve İçeriğiyle Şaşırttı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı olmaya devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi şeflerin jürisi olduğu programın hemen her bölümü ilgi görüyor. Ayrıca yarışmada yarışan isimler de sektörde önemli bir yer edinmeyi başarıyor.

Şefler ise yalnızca programda jüri üyelikleriyle değil, özel hayatları ve restoranlarıyla gündem olmayı sürdürüyor. Bu defa TikTok'ta @gizem.batmz adlı kullanıcı, Somer Sivrioğlu'nun Efendy restoranından paylaşım yaptı. Fiyatları ve yemekleri paylaşan kullanıcı gündem oldu.