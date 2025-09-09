onedio
Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Aşkı, Kamera Arkasıyla İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
09.09.2025 - 18:32

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu cuma akşamı geliyor. Yeni sezonunu iple çektiğimiz Şerbo'nun yayınlanan fragmanındaki en dikkat çeken detay ise Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı iddiasıydı. Bir TikTok kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti setinden kamera arkası görüntüsü paylaşarak aşk iddialarının doğru olduğunu ifşaladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı.

4. sezonuyla iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanan Şerbo'ya 12 Eylül Cuma günü kavuşuyoruz. 

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu her açıdan merak uyandırsa da yayınlanan fragmandaki Doğa ve Firaz detayıyla neye uğradığımızı şaşırdık. Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığına dair detayların yer aldığı fragmanın ardından bazı Şerbo seyircisi buna inanmak istemese de bir TikTok kullanıcısının paylaşımıyla söz konusu aşk ifşa oldu.

pinardmrc_ adlı TikTok kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti'nin avm çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Doğa ve Firaz'ın kavga ettiği anlar dikkat çekti. E haliyle Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığına dair iddialar epey güçlendi. Fakat tüm gerçekleri 12 Eylül günü öğreneceğiz!

