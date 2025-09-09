Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Aşkı, Kamera Arkasıyla İfşa Oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu cuma akşamı geliyor. Yeni sezonunu iple çektiğimiz Şerbo'nun yayınlanan fragmanındaki en dikkat çeken detay ise Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı iddiasıydı. Bir TikTok kullanıcısı, Kızılcık Şerbeti setinden kamera arkası görüntüsü paylaşarak aşk iddialarının doğru olduğunu ifşaladı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı.
