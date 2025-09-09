onedio
Bu Akşam Yeni Sezonuyla Geri Dönen Bahar'ın Kadrosuna İki Yeni Oyuncu

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
09.09.2025 - 16:41

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar, bu akşam (9 Eylül) ekranlara geri dönüyor. Mert Turak ve Hayal Köseoğlu'nun kadrosuna dahil olduğu dizinin kadrosunda son dakika değişiklikleri yaşandı. Kadroya iki genç oyuncu daha dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Bu akşam (9 Eylül) yeni sezonuyla ekrana nefis bir geri dönüşe hazırlanan Bahar'a sonunda kavuşuyoruz. 

“Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”ın ismiyle yayınlanacak dizinin kadrosunda bazı değişiklikler yaşanmıştı. Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, kadrodan ayrılan isim olurken Mert Turak ve Hayal Köseoğlu, diziye dahil olmuştu. Bahar'ın hikayesinin yeni karakterlerle ne yöne evrileceği merak edilirken Birsen Altuntaş iki yeni ismin daha Bahar kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncular Doruk Sarıduman ve Öykü Su Okur, Bahar'da rol alacak.

Altuntaş, genç oyuncuların asistan doktor rolüyle dizide yer alacağını açıkladı. 

Öykü Su Okur, “Gül” karakterine hayat verirken Dorukcan Sarıduman da “Suphi” rolüyle karşımıza çıkacak.

Esra Demirci
