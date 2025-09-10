onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bilgileri Tazeliyoruz! Kızılcık Şerbeti'nin Geçtiğimiz Sezonunda Neler Yaşanmıştı?

Bilgileri Tazeliyoruz! Kızılcık Şerbeti'nin Geçtiğimiz Sezonunda Neler Yaşanmıştı?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 16:44

Show TV ekranlarına 4. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı. 3. sezonunda bombaların birer birer patlamasıyla Şerbo'da neye uğradığımızı şaşırdık. Tam 37 bölüm 3. sezonda en umulmayan olaylar yaşandı, ölümler oldu, ihanetlerin ardı arkası kesilmedi. 

Şimdi 4. sezonuyla 12 Eylül Cuma günü geri dönmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'ni tekrardan hayatımıza dahil etmeden önce geçtiğimiz sezon neler yaşandığını ele alalım dedik. 37 bölümü didik didik ettiğimiz içeriğimizle 4. sezona hazırlıklı başlayabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sene 67. bölümüyle 3. sezona giriş yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda neler oldu?

Gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sene 67. bölümüyle 3. sezona giriş yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda neler oldu?

Sezon, aileyi derinden sarsan bir kayıpla açıldı. Ömer'le gizli ilişkisi ifşa olan kendini balkondan atıp Görkem hastaneye kaldırılırken, Alev’in doğum sırasında hayatını kaybetmesi hem Kıvılcım hem de Abdullah için yıkıcıydı. Bebeğin velayeti, Ünal ailesinde yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Bu olay, hem evde hem de iş hayatında dengeleri alt üst etti; her karakter kendi içinde kırılmalar yaşadı.

Doğa ve Fatih arasındaki ilişki, sezon boyunca inişli çıkışlı bir yol izledi.

Doğa ve Fatih arasındaki ilişki, sezon boyunca inişli çıkışlı bir yol izledi.

Doğa, Giray’ın üvey annesi Heves ile gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenemedi fakat Giray'dan dolandırıcılık yaptığı için kurtuldu. Çünkü Fatih'le aralarındaki çekime karşı koyamıyordu. Fatih de geçmişin gölgesinde karar vermek zorunda kaldı. Görkem’in saplantıları ve Cansu ile kurduğu gizli bağlar, ailedeki gerginliği artırdı ve her sahnede gerilim yükseldi. Tabii ne oldu, tüm bunlar ifşa oldu.

Mustafa, şirkette kendisine haksızlık yapıldığını öğrendiğinde büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Mustafa, şirkette kendisine haksızlık yapıldığını öğrendiğinde büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Görkem’in oyunları, Cemal’in saplantıları ve Asude’nin iş dünyasındaki yükselişi, Ünal köşkünde sürekli bir güç mücadelesi yarattı. Aile içi çatışmalar, iş ve özel hayatın sınırlarını bulanıklaştırdı; kimse kimseye güvenemez hale geldi.

Tam duruldu derken Abdullah ile Işıl’ın gizli ilişkisi, köşkte büyük bir gizem ve merak unsuru oluşturdu.

Tam duruldu derken Abdullah ile Işıl’ın gizli ilişkisi, köşkte büyük bir gizem ve merak unsuru oluşturdu.

Pembe’nin ihanetin farkına varması ve intikam planları, Nilay’ın kıskançlıkları ve Firaz-Nursema-Asude üçgeni, duygusal gerilimi sürekli yüksek tuttu. Her karakter kendi çıkarını ve duygularını korumak için hamleler yaptı.

Nursema'nın Firaz'la olan ilişkisine de ayrıca değinmek lazım. Sezon başında İlhami'yle yakınlaşan Nursema daha sonra Firaz'ı sevdiğini fark etti ve aralarındaki aşk aileleriyle aralarını açtı.

En büyük yıkımı ise Pembe'nin ölümüyle yaşadık.

En büyük yıkımı ise Pembe'nin ölümüyle yaşadık.

Hayatında ilk kez doğum gününü kutlayan Pembe, Işıl'ın zehirli pastasıyla hayatını kaybetti. E haliyle asıl kaos bundan sonra meydana geldi. Annesinin ölümünü kabullenemeyen Mustafa resmen delirdi ve Işıl'ın ustaca planlarıyla evden uzaklaştırıldı.

Sezon finalinde ise unutulmaz bir geri dönüş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

103. bölümde, Işıl’ın planları beklenmedik şekilde sonuçlandı ve köşk yeni bir kaosa sürüklendi.

103. bölümde, Işıl’ın planları beklenmedik şekilde sonuçlandı ve köşk yeni bir kaosa sürüklendi.

Koray ve Işıl'ın Pembe'yi öldürdüğünü duyan Mustafa resmen katliam yarattı. Işıl'ın yaz partisinde önüne gelene ateş eden Mustafa, Koray, Işıl ve Fatih'i vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun tamamını anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. Fakat 4. sezon öncesinde bu bilgilerle sezona eksiksiz başlayabilirsiniz. Hazırsanız Şerbo yeni sezonuyla dönüyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın