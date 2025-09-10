Bilgileri Tazeliyoruz! Kızılcık Şerbeti'nin Geçtiğimiz Sezonunda Neler Yaşanmıştı?
Show TV ekranlarına 4. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı. 3. sezonunda bombaların birer birer patlamasıyla Şerbo'da neye uğradığımızı şaşırdık. Tam 37 bölüm 3. sezonda en umulmayan olaylar yaşandı, ölümler oldu, ihanetlerin ardı arkası kesilmedi.
Şimdi 4. sezonuyla 12 Eylül Cuma günü geri dönmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'ni tekrardan hayatımıza dahil etmeden önce geçtiğimiz sezon neler yaşandığını ele alalım dedik. 37 bölümü didik didik ettiğimiz içeriğimizle 4. sezona hazırlıklı başlayabilirsiniz!
Gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sene 67. bölümüyle 3. sezona giriş yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda neler oldu?
Doğa ve Fatih arasındaki ilişki, sezon boyunca inişli çıkışlı bir yol izledi.
Mustafa, şirkette kendisine haksızlık yapıldığını öğrendiğinde büyük bir öfke patlaması yaşadı.
Tam duruldu derken Abdullah ile Işıl’ın gizli ilişkisi, köşkte büyük bir gizem ve merak unsuru oluşturdu.
En büyük yıkımı ise Pembe'nin ölümüyle yaşadık.
103. bölümde, Işıl’ın planları beklenmedik şekilde sonuçlandı ve köşk yeni bir kaosa sürüklendi.
