2. Sezonuyla Geri Dönen Sahipsizler Kadrosuna Üç Sürpriz İsim

2. Sezonuyla Geri Dönen Sahipsizler Kadrosuna Üç Sürpriz İsim

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 21:24

Star TV'nin Sahipsizler dizisi 2. sezonuyla geri döndü. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın başrollerde yer aldığı dizinin geri dönüşü merakla beklenirken Birsen Altuntaş, kadroya üç yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

OGM Pictures imzası taşıyan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü.

OGM Pictures imzası taşıyan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği yapım, yeni bölümleriyle seyirciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Kadrosuna bu sezon yeni isimler katan dizide, Esra Ronanar ve Aybüke Yılmaz'ı izleyeceğiz. Fakat Birsen Altuntaş, Sahipsizler kadrosuna üç yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selen Domaç, Arya Bozabalı ve Baran Andıç, Sahipsizler'in ikinci sezonunda diziye dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selen Domaç, Arya Bozabalı ve Baran Andıç, Sahipsizler'in ikinci sezonunda diziye dahil oldu.

Selen Domaç, Emine karakteriyle hikâyeye dahil olurken genç oyuncular Arya Bozabalı ve Baran Andıç ise Ece ve Taylan rollerini üstlenecek.

Esra Demirci
