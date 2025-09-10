2. Sezonuyla Geri Dönen Sahipsizler Kadrosuna Üç Sürpriz İsim
Star TV'nin Sahipsizler dizisi 2. sezonuyla geri döndü. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın başrollerde yer aldığı dizinin geri dönüşü merakla beklenirken Birsen Altuntaş, kadroya üç yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures imzası taşıyan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selen Domaç, Arya Bozabalı ve Baran Andıç, Sahipsizler'in ikinci sezonunda diziye dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın