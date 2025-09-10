Bayağı Benzetmişler! Uzak Şehir'in Yeni Ümmü'sünden Set Fotoğrafı Geldi
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezon kadrosunda ciddi bir değişikliğe gidildi biliyorsunuz ki. Dizinin ilk sezonunda Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, kadrodan ayrıldı ve yerine Banu Fotocan kadroya dahil oldu. Fotocan'dan Ümmü karakteriyle Uzak Şehir setinden ilk fotoğraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'deki oyuncu değişikliği geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan set fotoğraflarından birinde yeni Ümmü'yü gördük.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın