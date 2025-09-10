onedio
Bayağı Benzetmişler! Uzak Şehir'in Yeni Ümmü'sünden Set Fotoğrafı Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 22:50

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezon kadrosunda ciddi bir değişikliğe gidildi biliyorsunuz ki. Dizinin ilk sezonunda Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, kadrodan ayrıldı ve yerine Banu Fotocan kadroya dahil oldu. Fotocan'dan Ümmü karakteriyle Uzak Şehir setinden ilk fotoğraf geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'deki oyuncu değişikliği geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

İlk sezon Ümmü karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Kankonde, Birsen Altuntaş'ın haberine göre ailevi sebeplerle kadrodan ayrıldı ve yerine Banu Fotocan geldi. 

Oyuncu Banu Fotocan'ın Ümmü karakterini nasıl canlandıracağı merak edilirken Uzak Şehir setinden fotoğraf geldi.

Uzak Şehir'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan set fotoğraflarından birinde yeni Ümmü'yü gördük.

Banu Fotocan, Ümmü karakterinin ilk sezonki haline bayağı benzemiş. Peki siz yeni Ümmü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
