Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi Tekrar İzleyeceğimiz Sakıncalı'ya 8 Yeni Oyuncu

Esra Demirci
11.09.2025 - 08:55

NOW'ın yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan Sakıncalı dizisinin kadrosu oluşmaya devam ediyor. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin tekrardan partner olacağı dizinin kadrosuna Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 yeni oyuncu daha dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW için Gold Film imzasıyla hazırlanan ve yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yeni dizi Sakıncalı'nın hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Seracılıkla uğraşan Mertoğlu Ailesinin hikâyesini merkezine alan dizide, masal gibi başlayan hayatı bir felakete dönüşen ve artık yalnızca evladının intikamını almak için yaşayan Süreyya’nın dramı ekrana taşınacak.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin tekrardan partner olduğu Sakıncalı dizisine 8 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslı Omağ, Miray Akay, Beyti Engin, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Zeynep Eronat, Özgür Cem Tuğluk ve Umay Anadolu, Sakıncalı dizisinin kadrosuna girdi.

