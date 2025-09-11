Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi Tekrar İzleyeceğimiz Sakıncalı'ya 8 Yeni Oyuncu
NOW'ın yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan Sakıncalı dizisinin kadrosu oluşmaya devam ediyor. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin tekrardan partner olacağı dizinin kadrosuna Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 yeni oyuncu daha dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW için Gold Film imzasıyla hazırlanan ve yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yeni dizi Sakıncalı'nın hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin tekrardan partner olduğu Sakıncalı dizisine 8 yeni oyuncu daha dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın