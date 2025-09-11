onedio
Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan 4 Oyuncudan İlk Kareler Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 10:43

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna 4 yeni oyuncunun dahil olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Şerbo'ya katılan yeni karakterlerin setten ilk görüntülerini yayınladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla 12 Eylül cuma günü nefis bir geri dönüşe hazırlanıyor.

14 kişilik devasa afişiyle gündem olan Kızılcık Şerbeti, 4. sezon henüz yayınlanmadan Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadıkları iddiasıyla da dilimizden düşmedi. 

Yeni sezonda tam 4 yeni oyuncunun kadroya dahil olmasıyla Kızılcık Şerbeti her açıdan daha heyecan verici bir hal alırken Birsen Altuntaş, hikayeye eklenen yeni karakterlerin ilk set görüntülerini paylaştı.

İşte karşınızda Asil ve sağ kolu Abidin!

Asude’nin abisinin üvey oğlu olan Asil karakterine hayatn veren Erkan Avcı'yı Kızıl Goncalar'ın ardından resmen tanıyamadık. Asil'in sağ kolu Abidin'e ise Serkan Rutkay Ayıköz hayat verecek.

Kıvılcım’ın önce doktoru ardından yakın arkadaşı olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandırıyor.

Altuntaş, Nilgün karakterinin Kıvılcım ve Ömer için yeni bir sınav olacağının altını çizerken evin yeni kahyasını da es geçmemek gerek!

Silahların patladığı Ünal köşkünün yeni kahyası Birsen'i Sibel Şişman canlandıracak. Açıkçası bakışlarından pek hoşlandığımız söylenemez!

