Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan 4 Oyuncudan İlk Kareler Geldi
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna 4 yeni oyuncunun dahil olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Şerbo'ya katılan yeni karakterlerin setten ilk görüntülerini yayınladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla 12 Eylül cuma günü nefis bir geri dönüşe hazırlanıyor.
İşte karşınızda Asil ve sağ kolu Abidin!
Kıvılcım’ın önce doktoru ardından yakın arkadaşı olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandırıyor.
