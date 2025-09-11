onedio
Sahipsizler'in Yeni Bölümünün 3 Saat Olması Ufak Çaplı Bir Şok Yarattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 14:09

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in yeni sezonu dün akşam (10 Eylül) yayınlanan bölümle seyircinin beğenisine sunuldu. Yeni bölüm reytinglerde zirveye otursa da başarısının ardından dizi süresinin aşırı uzun olması sosyal medyada gündem oldu. Sahipsizler'in yeni bölümü tam 3 saat sürdü.

Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sahipsizler'in ikinci sezonu sonunda yayınlandı.

Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın başrollerde yer aldığı dizi, dün akşam (10 Eylül) yayınlanan bölümle açılışı yaptı. 2. sezon ilk bölümüyle muazzam bir başarı sergileyen Sahipsizler daha ilk bölümden reytinglerde zirveye oturdu. Fakat Sahipsizler'in reyting başarısının yanı sıra süresinin çok uzun olması da apayrı bir gündem yarattı.

Televizyonda yayınlandıktan hemen sonra YouTube'a yüklenen Sahipsizler'in 29. bölümünün tam 3 saat olduğu fark edildi.

Diziyi izlerken pek çok seyirci sürenin uzun olduğuna dikkat çekse de bölümün 3 saat sürdüğü gerçeği YouTube'la ortaya çıktı. Dizi sürelerin her sezon daha da uzaması artık bilindik bir durum olsa da 3 saatlik bölüm görenleri epey şaşırttı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

