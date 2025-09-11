onedio
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Aşk-ı Memnu yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 14:56

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de hâlâ gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve özel hayatlarıyla sık sık yeniden konuşuluyor. İşte o isimlerden biri de dizideki “Katya” rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Kaplan! Ufuk Kaplan, yıllar sonra yeni dizisindeki imajıyla gündem oldu.

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, ekrana her geldiğinde gündemden düşmeyen yapımlar arasında yer alıyor.

Aşk-ı Memnu her tekrarında gündem olurken dizinin efsane oyuncuları da yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.

O dönemde “Katya” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ufuk Kaplan, kariyerinde önemli bir çıkış yakalamış ve performansıyla adından söz ettirmişti. Aşk-ı Memnu’nun ardından Bizim Okul, Hayat Dediğin ve Yasak Elma gibi projelerde de rol alan Kaplan, uzun bir aradan sonra Kuma dizisiyle yeniden ekranlara döndü.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali:

Yeni dizisindeki rolü için bambaşka bir imaj benimseyen oyuncunun son hali, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Peki, siz Ufuk Kaplan'ın son halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

