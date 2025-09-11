Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de hâlâ gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve özel hayatlarıyla sık sık yeniden konuşuluyor. İşte o isimlerden biri de dizideki “Katya” rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Kaplan! Ufuk Kaplan, yıllar sonra yeni dizisindeki imajıyla gündem oldu.
Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, ekrana her geldiğinde gündemden düşmeyen yapımlar arasında yer alıyor.
İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
