Nilsu Berfin Aktaş, Dijital Projeyle Ekranlara Geri Dönüyor
Türk dizi dünyası yeni bir yapımla daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya imzalı ve Disney Plus için çekilecek Ayna dizisi, güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Kadroya dahil olan son isim ise Nilsu Berfin Aktaş oldu.
O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı "Ayna" dizisi için çalışmalar sürüyor.
Nilsu Berfin Aktaş, sekiz bölümlük dizide Deniz karakterini canlandıracak.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
