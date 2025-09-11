onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Nilsu Berfin Aktaş, Dijital Projeyle Ekranlara Geri Dönüyor

Nilsu Berfin Aktaş, Dijital Projeyle Ekranlara Geri Dönüyor

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2025 - 13:05

Türk dizi dünyası yeni bir yapımla daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya imzalı ve Disney Plus için çekilecek Ayna dizisi, güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Kadroya dahil olan son isim ise Nilsu Berfin Aktaş oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı "Ayna" dizisi için çalışmalar sürüyor.

O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı "Ayna" dizisi için çalışmalar sürüyor.

Aslı Enver ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde yer aldığı Disney Plus dizisi Ayna'nın kadrosunda değişikler devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya genç kuşaktan Nilsu Berfin Aktaş dahil oldu.

Nilsu Berfin Aktaş, sekiz bölümlük dizide Deniz karakterini canlandıracak.

Nilsu Berfin Aktaş, sekiz bölümlük dizide Deniz karakterini canlandıracak.

Ekim ayında çekimlerine başlanacak dizide uzun süredir evli olan Sarp (İbrahim Çelikkol) ile Serra (Aslı Enver) arasındaki ilişki, Serra’nın öğrenci Deniz ile bir sergide karşılaşmasıyla beklenmedik bir yön alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın