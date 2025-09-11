onedio
Nina Dobrev, The Vampire Diares'tan Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı

Esra Demirci
11.09.2025 - 09:30

The Vampire Diaries dizisinin sevilen yıldızı Nina Dobrev, 6. sezonun ardından yapımdan ayrıldığında hayranlarını derinden üzmüştü. O dönem nedenini net bir şekilde paylaşmasa da, oyuncu kısa süre önce diziden ayrılışının ardındaki gerçek sebebi sonunda açıkladı.

KAYNAK: CBR

2009-2017 yılları arasında yayınlanan The Vampire Diares dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

2009-2017 yılları arasında yayınlanan The Vampire Diares dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

Vampir olan Salvatore kardeşler arasındaki mücadeleyi ve aynı kadına aşık olmalarını anlatan dizi, yayınlandığı dönem epey rağbet görmüştü. Nina Dobrev, Paul Wesley ve Ian Somerhalder'ın başrollerinde yer aldığı dizi çok sevilmesine rağmen Elena'yı canlandıran Dobrev, 6. sezonda diziden ayrılmıştı. 

8 sezon süren diziden erken ayrılığının sebebi yıllarca sır olarak kalırken Nina Dobrev, geçtiğimiz günlerde ayrılık sebebine dair ilk açıklamayı yaptı.

Nina Dobrev, diziden ayrılma sebebini şu sözlerle açıkladı:

“Sözleşmemde sadece Elena’yı oynayacağım yazıyordu, ama ben birden fazla karakteri canlandırıyordum. Fakat yapım, prensip gereği erkeklerle aynı maaş seviyesinde alamayacağımı söyledi.

Bazen günde 18 saat, geceleri de çekim yapıyorduk ve ben bu işe tüm kalbimi, ruhumu, kanımı, terimi ve gözyaşlarımı katıyordum.”

