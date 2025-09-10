onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Tam Bitti Derken The Conjuring'in Dizisinin Geldiği Açıklandı

Tam Bitti Derken The Conjuring'in Dizisinin Geldiği Açıklandı

dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 19:07

Korku tutkunları dikkat! Sinema tarihinin en karanlık ve tüyler ürpertici evrenlerinden biri, artık ekranlara taşınıyor. “The Conjuring” film serisi, ana hikâyesini tamamlamış olsa da, bu defa dizi versiyonuyla izleyiciyle buluşacak.

KAYNAK: Variety

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“The Conjuring” evreni artık beyaz perdenin ötesine taşınıyor.

“The Conjuring” evreni artık beyaz perdenin ötesine taşınıyor.

2013'te ilk filmi yayınlanan The Conjuring'in son halkası geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. The Conjuring: Last Rites'le beraber korku sinemasının en sevilen serilerinden biri sonlandı. Fakat Variety'nin haberine göre The Conjuring, bu defa dizi olarak geri dönecek.

Variety'nin haberine göre Nancy Won dizinin hem senaristliğini hem yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Variety'nin haberine göre Nancy Won dizinin hem senaristliğini hem yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Ayrıca Peter Cameron ve Cameron Squires de senaryo ekibinde yer alacak. Dizinin, film serisinin bıraktığı yerden devam edeceği biliniyor, ancak detaylar hala açıklanmadı. Bakalım The Conjuring dizisi, film serisi kadar beğeni kazanacak mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın