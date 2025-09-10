İzlerken Sevgilinize "Bak Görüyor Musun? Ne Romantikler!" Diyebileceğiniz 15 Aşk Dolu Film!

Filmde Lucy adında bir kadın var. O, insanlara aşkı bulmaları için eşleştirme yapan bir “matchmaker.” Ama bu kez kendisi aşkla sınanıyor. Bir yanda maddi güce önem veren biri, diğer yanda kalbini çalan bambaşka bir adam var. Lucy aşkı mı seçecek, yoksa maddi dünyayı mı?