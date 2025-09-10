onedio
İzlerken Sevgilinize "Bak Görüyor Musun? Ne Romantikler!" Diyebileceğiniz 15 Aşk Dolu Film!

Sevgilinizle birlikte oturmuşsunuz film arıyorsunuz ama maalesef o iş zor... Siz bakarken saatler geçiyor çünkü asla ne izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. Sizi bu durumdan kurtarmak için sevgilinizle birlikteyken izlemeniz gereken 15 romantik filmi bir araya getirdik.

1. On Swift Horses (2024)

1. On Swift Horses (2024)

Film, 1950’lerin Amerika’sında geçiyor. Başrolde Jacob Elordi ve Daisy Edgar-Jones var. Hikâye, yeni evli bir çiftin hayatına giren gizemli bir adamla başlıyor. Bu adamla birlikte hem sırlar ortaya çıkıyor hem de yasak bir aşk doğuyor. Yasak aşk dolu bir film ama romantik sahneleri olay.

2. Daniela Forever (2024)

2. Daniela Forever (2024)

Bu filmde bir adam sevdiği kadını kaybediyor ve hayatı altüst oluyor. Onu yeniden görmek için “lucid rüya” adında özel bir yöntem deniyor. Yani rüyalarının içinde sevgilisiyle buluşmaya çalışıyor. Gerçekle hayal arasında gidip gelen bu hikâyede aşk çok farklı bir şekilde anlatılıyor. Hem romantik hem de biraz hüzünlü bir film.

3. My Future You (2024)

3. My Future You (2024)

Filmde iki kişi bir flört uygulamasında tanışıyor. Ama bu uygulamanın bir farkı var: insanları farklı zamanlardan eşleştiriyor. Kahramanlarımız, aslında farklı dönemlerde yaşayan iki kişi. Birbirlerine mesaj atarken zamanın sınırlarını aşıyorlar.

4. A Nice Indian Boy (2025)

4. A Nice Indian Boy (2025)

Filmde Naveen adında Hint kökenli bir doktor var. Geleneksel ailesi onun evlenmesini istiyor. Ama Naveen beklenmedik bir şekilde başka bir adama aşık oluyor. Bu aşk hem çok tatlı hem de komik olaylara yol açıyor. Bir yandan kalbinin sesini dinliyor, bir yandan da ailesini ikna etmeye çalışıyor.

5. Love Guru (2025)

5. Love Guru (2025)

Filmde “aşk gurusu” olarak bilinen bir adam var. İnsanlara flört ve ilişki konusunda tavsiyeler veriyor. Ama işler karışıyor çünkü bu kez kendi duygularıyla sınanıyor. Başkalarına yol gösterirken kendisi de aşka düşüyor.

6. Sweetheart! (2025)

6. Sweetheart! (2025)

Güney Hindistan’da geçen bu film tam bir romantik komedi. İki genç arasında başlayan tatlı bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Aileler devreye girince işler biraz karışıyor ama bu da filmi daha eğlenceli hale getiriyor.

7. Materialists (2025)

7. Materialists (2025)

Filmde Lucy adında bir kadın var. O, insanlara aşkı bulmaları için eşleştirme yapan bir “matchmaker.” Ama bu kez kendisi aşkla sınanıyor. Bir yanda maddi güce önem veren biri, diğer yanda kalbini çalan bambaşka bir adam var. Lucy aşkı mı seçecek, yoksa maddi dünyayı mı?

8. Wish You Were Here (2025)

8. Wish You Were Here (2025)

Film, gizemli bir romantik buluşmayla başlıyor. İki kişi arasında çok güçlü bir bağ kuruluyor ama kısa süre sonra büyük bir sır ortaya çıkıyor. Bu sır, onların ilişkisini tamamen değiştiriyor.

9. You’re Cordially Invited (2025)

9. You’re Cordially Invited (2025)

Filmde düğün hazırlıkları yapan iki aile var. Reese Witherspoon ve Will Ferrell başrolde. Düğün planı gayet basit başlıyor ama işler kısa sürede tamamen karışıyor. Yanlış anlaşılmalar, komik olaylar ve bolca kahkaha var. Bütün bu karmaşanın içinde sürpriz bir aşk hikâyesi doğuyor.

10. La Dolce Villa (2025)

10. La Dolce Villa (2025)

Film, İtalya’da geçen romantik bir hikâyeyi anlatıyor. Tatil için villaya gelen bir aile, burada hem eğlenceli hem de aşk dolu anlar yaşıyor. Özellikle genç karakterler arasında gelişen tatlı bir ilişki var. Renkli İtalya manzaraları, yemek sahneleri ve samimi anlarla dolu.

11. Snow White (2025)

11. Snow White (2025)

Klasik masalın modern bir uyarlaması. Başrolde Rachel Zegler var. Filmde Pamuk Prenses’in hikâyesi daha güçlü ve bağımsız bir şekilde anlatılıyor. Yine romantik sahneler var ama bu kez kahramanımız sadece aşkı değil, kendi yolunu da bulmaya çalışıyor.

12. Companion (2025)

12. Companion (2025)

Bu filmde aşk biraz farklı bir şekilde anlatılıyor. Hikâyede gizem ve gerilim unsurları var ama merkezinde yine iki kişi arasındaki bağ bulunuyor. Karakterler zorlayıcı olayların içinde birbirlerine tutunmaya çalışıyor.

13. The Gorge (2025)

13. The Gorge (2025)

Filmde iki karakter beklenmedik bir şekilde tanışıyor. İkisi de geçmişlerinde yaşadıkları olaylardan kaçmaya çalışıyor. Birbirlerine yakınlaştıkça aralarında güçlü bir bağ kuruluyor.

14. Babygirl (2025)

14. Babygirl (2025)

Film, genç bir kadının yeni bir aşka adım atma hikâyesini anlatıyor. Karakter, geçmişte yaşadığı kalp kırıklıklarını geride bırakmaya çalışıyor. Bu süreçte karşısına çıkan biriyle arasında tatlı bir romantizm başlıyor.

15. The Map That Leads to You (2025)

15. The Map That Leads to You (2025)

Filmde iki yabancı bir yolculuk sırasında tanışıyor. Ellerine geçen eski bir harita onları birlikte maceraya çıkarıyor. Yolda hem yeni yerler keşfediyorlar hem de birbirlerine aşık oluyorlar.

