Takı Merasiminde Damada El Hareketi Çeken Teyzenin Güldüren Anları

Takı Merasiminde Damada El Hareketi Çeken Teyzenin Güldüren Anları

Esra Demirci
Esra Demirci
11.09.2025 - 11:15

Çiçeği burnunda bir çiftin düğününe giden teyze, geline takı taktıktan sonra damadın takı isteğine kendine has bir yanıt verdi. Damada el hareketi çeken teyzenin o anları kısa sürede viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Bugüne kadar bildiğiniz tüm takı merasimlerini unutun!

Bugüne kadar bildiğiniz tüm takı merasimlerini unutun!

Yeni evlenecek bir çiftin düğününe giden teyzemiz, geline takısını taktıktan sonra damatla burun buruna geldi. Damadın takı isteği karşısında hamlesi merak edilen teyzemiz, el hareketi çekerek damada unutulmaz bir yanıt verdi. Teyzenin o anları sosyal medyada gündem oldu.

