onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kuzey Avrupa Ülkelerinde Neden Ortası Delik Salata Kaşığı Kullanılır?

Kuzey Avrupa Ülkelerinde Neden Ortası Delik Salata Kaşığı Kullanılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 11:09

İçerik Devam Ediyor

Daha önce hiç ortası delik bir kaşık gördünüz mü? 'O zaman hangi amaca hizmet ediyor?' diye düşünebilirsiniz. Ortası delik salata kaşıkları, genellikle Kuzey Avrupa mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyormuş. Bu kaşıkların kullanım amacını ise Kardiyolog Dr. Türker Pabuccu Instagram hesabından paylaştığı videoda anlattı.

Kaynak: Instagram / kalpci.doktor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Gelelim bu kaşıkların amacına!

Gelelim bu kaşıkların amacına!

Dr. Türker Pabuccu, Instagram'da paylaştığı videonun açıklama kısmında bu kaşıkların amacını anlatıyor.Biliyorsunuz ki Akdeniz tarzı beslenmede salatalar vazgeçilmez. Fakat kalorisi düşük gibi görünen salatalar, eklenen sosların etkisiyle bir 'kalori tuzağına' dönüşebilir! 

'İşte bu noktada, Kuzey Avrupa mutfaklarında yaygın olan ortası delik salata kaşıkları devreye girer; fazla sosun süzülmesine yardımcı olarak tabağa yalnızca sebze ve hafifçe sos geçmesini sağlar.'

Ne dersiniz, acaba kaşıklarımızın ortasını delmeli miyiz? :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Diğdem Çakır

bi' delmediğimiz o kaldı zaten

301.Spartalı

burada da vatandaş delik donla geziyor ama sebebi fazla yağdan kaynaklı değil 😄😄

Necati Kabasakal

Biz sosunu daha çok seviyoruz, tabağın dibinde kalana ekmek bandırıp yiyoruz, bize gelmez.