Aynı Kişi Olduğuna Kimse İnanamadı: Genç Hasta, Burun Estetiğiyle Bambaşka Biri Oldu!

Estetik artık öyle bir noktaya geldi ki, insanlar operasyon sonrası tanınmaz hale geliyor! Sosyal medyada paylaşılan bir burun estetiği dönüşümü ise gündemi adeta salladı. Genç bir erkeğin ameliyat öncesi ve sonrası hali yan yana konulunca kimse gözlerine inanamadı. “Aynı kişi olamaz” yorumları yağarken, estetiğin gücü bir kez daha tartışma konusu oldu.
Kaynak: opdrfurkansengoz/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Estetik dünyası son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişiyor. Hele ki burun estetiği…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın