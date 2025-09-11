onedio
Aynı Kişi Olduğuna Kimse İnanamadı: Genç Hasta, Burun Estetiğiyle Bambaşka Biri Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.09.2025 - 09:09

Estetik artık öyle bir noktaya geldi ki, insanlar operasyon sonrası tanınmaz hale geliyor! Sosyal medyada paylaşılan bir burun estetiği dönüşümü ise gündemi adeta salladı. Genç bir erkeğin ameliyat öncesi ve sonrası hali yan yana konulunca kimse gözlerine inanamadı. “Aynı kişi olamaz” yorumları yağarken, estetiğin gücü bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kaynak: opdrfurkansengoz/

Buradan izleyebilirsiniz:

Estetik dünyası son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişiyor. Hele ki burun estetiği…

Yüz hatlarını tamamen değiştirebilen bu operasyon, kişiye bambaşka bir hava katıyor. İşte tam da bunun örneği sosyal medyada gündem oldu. Bir plastik cerrah, genç bir erkek hastasının burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştı. Önceki haliyle oldukça sıradan görünen genç, operasyon sonrası adeta farklı birine dönüşmüş.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
