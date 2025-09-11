onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya'nın 2125 Yılında Yaşadığını Gösteren Fantastik Dondurma Makinesi

Japonya'nın 2125 Yılında Yaşadığını Gösteren Fantastik Dondurma Makinesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2025 - 09:39

İçerik Devam Ediyor

Japonya denince akıllara uzun yıllardır teknoloji ve parlak fikirler geliyor. Tabii bu teknoloji günlük hayata da yansıyor ve yaratıcı fikirlerle teknolojinin buluşması sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor. Japon sokaklarından çıkıp viral olan en son ürün ise animasyonlu dondurma otomatı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya çapında viral olan makine 📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Karianos Karia

Bu yaşamı Japonlar güzelleştiriyor. İyi ki varlar .

Fatih Kurt

Japonya ayrı bir dünya ayrı bir medeniyet ayrı bir güzel