Japonya'nın 2125 Yılında Yaşadığını Gösteren Fantastik Dondurma Makinesi

Japonya denince akıllara uzun yıllardır teknoloji ve parlak fikirler geliyor. Tabii bu teknoloji günlük hayata da yansıyor ve yaratıcı fikirlerle teknolojinin buluşması sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor. Japon sokaklarından çıkıp viral olan en son ürün ise animasyonlu dondurma otomatı.
Dünya çapında viral olan makine 📹
Bu yaşamı Japonlar güzelleştiriyor. İyi ki varlar .
Japonya ayrı bir dünya ayrı bir medeniyet ayrı bir güzel