İspanya'da Bir Kişinin Banyosunda Gördüğü 'Parmaklar' Şok Etkisi Yaratabilir!

İspanya'da yaşayan bir kişi, banyosundaki muslukları açtığında karşılaştığı manzarayı paylaştı. Bir hayvana ait olduğu görülen parmakları kaydeden kişi gördüklerini sakinlikle karşıladı. Ancak izlerken aynı sakinliği korumanız pek mümkün olmayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya'da bir banyoda çekilen görüntüler kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir hayvana ait olduğu görülen parmaklar için pek çok yorum yapıldı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın