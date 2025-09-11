Bir Adamın Depresyonda Olduğunu Söyleyen Eşine İyi Hissettirmek İçin Yaptıkları Beğeni Topladı

Keşke hiç olmasa ama zaman zaman kendimizi çok kötü hissettiğimiz, hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler olur. Girdiğimiz depresyondan asla çıkamayacağımızı düşünürüz ve bu da daha kötü hissetmemize sebep olur. Bir kadın, eve gelen eşine tam da böyle bir gün geçirdiğinden bahsetti. Eşinin depresyonda olduğunu öğrenen adamın yaklaşımı ve ona kendisini iyi hissettirmek için yaptıkları sosyal medyada beğeni topladı.