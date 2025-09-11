İpek Filiz Yazıcı’dan Aşk 101 İtirafı: Ayakkabı Krizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Bir dönemin fenomen dizisi Aşk 101, hem konusu hem de genç kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitlemişti. Dizinin sevilen oyuncularından İpek Filiz Yazıcı ise yıllar sonra sette yaşadığı talihsiz bir anısını anlattı. Çekim sırasında ayakkabı krizi yaşayan oyuncunun sözleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kimi hatayı kostümcüye yüklerken kimi de Yazıcı’yı eleştirdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix’in unutulmaz gençlik dizisi Aşk 101, 2020 yılında izleyiciyle buluşmuş ve kısa sürede fenomen haline gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu, Aşk 101 çekimlerinde yaşadığı talihsizliği şu sözlerle dile getirdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yahu devamlılığı sağlayan eleman neden var işte bu işler için var... yeri geliyor daha ağır bri kostümle de dizi çekilir oyuncu bundan bunalıp çıkarabilir...... Devamını Gör