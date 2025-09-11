Anket: Son Dönemde Hangi Oyuncunun Performansı Sizi Mest Etti?
Son dönemde televizyondaki projelerde öyle sahneler izledik ki hepimiz ekran başında adeta mest olduk. Sosyal medyada da sık sık gündem olan bu performanslar, oyuncular arasındaki tatlı bir rekabeti de beraberinde getirdi. Peki sizin için son zamanların en etkileyici oyuncusu kim?
Hadi gelin, bu anketle birlikte hep beraber karar verelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son Dönemde Hangi Oyuncunun Performansı Sizi Mest Etti?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın