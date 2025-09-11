onedio
Anket: Son Dönemde Hangi Oyuncunun Performansı Sizi Mest Etti?

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
11.09.2025

Son dönemde televizyondaki projelerde öyle sahneler izledik ki hepimiz ekran başında adeta mest olduk. Sosyal medyada da sık sık gündem olan bu performanslar, oyuncular arasındaki tatlı bir rekabeti de beraberinde getirdi. Peki sizin için son zamanların en etkileyici oyuncusu kim? 

Hadi gelin, bu anketle birlikte hep beraber karar verelim!

Son Dönemde Hangi Oyuncunun Performansı Sizi Mest Etti?

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
