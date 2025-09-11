onedio
Esra Erol'da Şoke Eden Olay: Eski Eşi, Çocuğunun Ameliyat Parasını da Alıp Yeni Sevgilisinin Kocasına Kaçmış

Esra Erol
11.09.2025 - 15:36

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hüseyin adlı kişi, eski eşinin içinde çocuklarının ameliyat parasının da bulunduğu 1 milyon TL'yi alarak, Hüseyin'in yeni sevgilisinin eşiyle kaçtığını iddia etti. Araştırılan olayın sonunda eski eş ve sevgilisi ve iddia sahibi gözaltına alındı.

Esra Erol'da yine herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Hüseyin adlı kişi, eski eşi Ferzane ve Hüseyin'in yeni sevgilisinin eşi Muhammet'in birlikte kaçtıklarını iddia etti. Üstelik kaçmadan önce 1 milyon TL'sini de aldıklarını açıkladı. Hatta söyledikleri arasında, aldıkları paranın içinde kızlarının ameliyat parası olduğu iddiası da yer aldı.

İddiaların ardından Ferzane ve Muhammet gözaltına alındılar.

Gözaltına alınan isimler arasında iddia sahibi Hüseyin Patacı da vardı. Esra Erol, Hüseyin'in kişisel verileri yaymak, şantaj ve taciz suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

