Esra Erol'da Şoke Eden Olay: Eski Eşi, Çocuğunun Ameliyat Parasını da Alıp Yeni Sevgilisinin Kocasına Kaçmış
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hüseyin adlı kişi, eski eşinin içinde çocuklarının ameliyat parasının da bulunduğu 1 milyon TL'yi alarak, Hüseyin'in yeni sevgilisinin eşiyle kaçtığını iddia etti. Araştırılan olayın sonunda eski eş ve sevgilisi ve iddia sahibi gözaltına alındı.
Esra Erol'da yine herkesi şoke eden bir olay yaşandı.
İddiaların ardından Ferzane ve Muhammet gözaltına alındılar.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
