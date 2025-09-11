Birebir Aynısı! Çarpıntı'daki Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in Sahnesi Sydney Sweeney'nin Filminden mi Alıntı?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı, birbirinden ünlü oyuncuları ve ilgi çeken konusu sayesinde ilk bölümüyle beğeni topladı. Bir TikTok kullanıcısı, Çarpıntı dizisinde yer alan Lizge Cömert ve Kerem Bürsin sahnesinin Sydney Sweeney'nin Anyone But You filmindeki sahneyle birebir aynı olduğunu ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'i buluşturan Çarpıntı, ilk bölümüyle beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin ilk bölümünde yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.
O paylaşımı ve sahneler arasındaki benzerliği buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın