Birebir Aynısı! Çarpıntı'daki Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in Sahnesi Sydney Sweeney'nin Filminden mi Alıntı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2025 - 12:32

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı, birbirinden ünlü oyuncuları ve ilgi çeken konusu sayesinde ilk bölümüyle beğeni topladı. Bir TikTok kullanıcısı, Çarpıntı dizisinde yer alan Lizge Cömert ve Kerem Bürsin sahnesinin Sydney Sweeney'nin Anyone But You filmindeki sahneyle birebir aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'i buluşturan Çarpıntı, ilk bölümüyle beğeni topladı.

Star TV'de pazar akşamları yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, konusuyla da ilgi çekmeyi başardı.

Dizinin ilk bölümünde yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta @rabiossa adlı kullanıcı, Çarpıntı'da Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in market sahnesinin Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın başrollerini paylaştığı Anyone But You filmindeki sahneyle birebir benzediğini takipçileriyle paylaştı.

O paylaşımı ve sahneler arasındaki benzerliği buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
