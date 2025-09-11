onedio
Alakaları Yok: Furkan Andıç'ın Kardeşi, Sahipsizler Dizisine Katıldı!

Alakaları Yok: Furkan Andıç'ın Kardeşi, Sahipsizler Dizisine Katıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
11.09.2025 - 11:32

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi ikinci sezonuyla dün akşam ekranlara döndü. İlk bölümüyle TOTAL reytinglerde zirveye yerleşen Sahipsizler, yeni oyuncularıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın kardeşi Baran Andıç da kadrodaki yerini aldı. Abisine hiç benzemeyen Baran Andıç, yakışıklılığıyla dikkat çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara döndü.

Geçtiğimiz sezon düğünde tam bir kaos yaşanmış, kan gövdeyi götürmüştü. Dizide neler yaşandığı merak konusu olurken sezonun ilk bölümünde Sahipsizler TOTAL reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Sahipsizler'in yeni sezonunda diziye 3 oyuncu birden katıldı.

Diziye katılan isimlerden biri de ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Baran Andıç'tı. Abisine hiç benzemeyen Baran'ın oyunculuğu ve yakışıklılığı dikkatleri üstüne çekmesini sağladı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
