Alakaları Yok: Furkan Andıç'ın Kardeşi, Sahipsizler Dizisine Katıldı!
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi ikinci sezonuyla dün akşam ekranlara döndü. İlk bölümüyle TOTAL reytinglerde zirveye yerleşen Sahipsizler, yeni oyuncularıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın kardeşi Baran Andıç da kadrodaki yerini aldı. Abisine hiç benzemeyen Baran Andıç, yakışıklılığıyla dikkat çekti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara döndü.
Sahipsizler'in yeni sezonunda diziye 3 oyuncu birden katıldı.
