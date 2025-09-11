Aşk ve Gözyaşı Fragmanında Hande Erçel ve Barış Arduç Yapay Zeka Kedi Videolarındaki Çiftlere Benzetildi!
Hande Erçel ve Barış Arduç üçüncü kez partner oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde bir kez daha buluşan ikili, sevenleri için şimdiden heyecan uyandırmayı başardı. Diziden gelen tarihli tanıtım sosyal medyada gündem olurken, Hande Erçel ve Barış Arduç tanıtımda yapay zeka videolarındaki kedi çiftlere benzetildi.
Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma 20.00'de ekran macerasına başlıyor.
Dizinin tarihli tanıtımını sizler için şöyle bırakalım:
Fragmanın ardından X'te @sheaksparegonca adlı kullanıcı Hande Erçel ve Barış Arduç'u yapay zeka videolarındaki kedi çiftlere benzetti.
Üstüne bir de o tanıdık "miyav miyav" müziğini koyunca ortalık şenlendi!
