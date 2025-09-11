onedio
Aşk ve Gözyaşı Fragmanında Hande Erçel ve Barış Arduç Yapay Zeka Kedi Videolarındaki Çiftlere Benzetildi!

Barış Arduç Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2025 - 09:13

Hande Erçel ve Barış Arduç üçüncü kez partner oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde bir kez daha buluşan ikili, sevenleri için şimdiden heyecan uyandırmayı başardı. Diziden gelen tarihli tanıtım sosyal medyada gündem olurken, Hande Erçel ve Barış Arduç tanıtımda yapay zeka videolarındaki kedi çiftlere benzetildi.

Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma 20.00'de ekran macerasına başlıyor.

Güney Kore uyarlaması dizinin başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'u izleyeceğiz. Geçtiğimiz yıldan bu yana 3. kez partner olan çift, şimdiden heyecanı yükseltti.

Dizinin tarihli tanıtımını sizler için şöyle bırakalım:

Fragmanın ardından X'te @sheaksparegonca adlı kullanıcı Hande Erçel ve Barış Arduç'u yapay zeka videolarındaki kedi çiftlere benzetti.

Üstüne bir de o tanıdık "miyav miyav" müziğini koyunca ortalık şenlendi!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
