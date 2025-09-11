Okuma Provaları Nasıl Yapılıyor? Çarpıntı Dizisinin Okuma Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı
Okuma provaları, bir dizinin kamera karşısına geçmeden önce yapılan en heyecanlı buluşmalarından biri. Oyuncular karakterlerini ilk kez seslendirir, senaryoyla gerçek anlamda tanışır ve hikayenin ruhunu ekiple birlikte daha da derinden hissetmeye başlar... Provalar aynı zamanda oyuncuların birbirini tanıdığı, kaynaştığı ve ekip ruhunun oluştuğu keyifli bir ortamlara ev sahipliği yapar. Kısacası, diziye hayat verecek olan performansların temeli bu samimi ve enerjik toplantılarda atılır.
Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Çarpıntı dizisi de okuma provasından kesitler paylaşmasıyla beğenileri topladı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun başrolündeki dizi ilk bölümüyle ilgi görmeyi başarmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın