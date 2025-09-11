onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Okuma Provaları Nasıl Yapılıyor? Çarpıntı Dizisinin Okuma Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı

Okuma Provaları Nasıl Yapılıyor? Çarpıntı Dizisinin Okuma Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.09.2025 - 18:17

Okuma provaları, bir dizinin kamera karşısına geçmeden önce yapılan en heyecanlı buluşmalarından biri. Oyuncular karakterlerini ilk kez seslendirir, senaryoyla gerçek anlamda tanışır ve hikayenin ruhunu ekiple birlikte daha da derinden hissetmeye başlar... Provalar aynı zamanda oyuncuların birbirini tanıdığı, kaynaştığı ve ekip ruhunun oluştuğu keyifli bir ortamlara ev sahipliği yapar. Kısacası, diziye hayat verecek olan performansların temeli bu samimi ve enerjik toplantılarda atılır.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Çarpıntı dizisi de okuma provasından kesitler paylaşmasıyla beğenileri topladı. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun başrolündeki dizi ilk bölümüyle ilgi görmeyi başarmıştı.

Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun başrolündeki dizi ilk bölümüyle ilgi görmeyi başarmıştı.

Dizinin merak uyandıran hikayesi, usta oyuncuların ve genç yıldızların buluştuğu oyuncu kadrosu ve yönetmeninin imzasıyla güzel işler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bakalım reytingler nasıl devam edecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın