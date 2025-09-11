Okuma Provaları Nasıl Yapılıyor? Çarpıntı Dizisinin Okuma Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı

Okuma provaları, bir dizinin kamera karşısına geçmeden önce yapılan en heyecanlı buluşmalarından biri. Oyuncular karakterlerini ilk kez seslendirir, senaryoyla gerçek anlamda tanışır ve hikayenin ruhunu ekiple birlikte daha da derinden hissetmeye başlar... Provalar aynı zamanda oyuncuların birbirini tanıdığı, kaynaştığı ve ekip ruhunun oluştuğu keyifli bir ortamlara ev sahipliği yapar. Kısacası, diziye hayat verecek olan performansların temeli bu samimi ve enerjik toplantılarda atılır.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Çarpıntı dizisi de okuma provasından kesitler paylaşmasıyla beğenileri topladı. Gelin birlikte izleyelim!