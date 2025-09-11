onedio
Akrabalara Kırk Yıllık Dedikodu Malzemesi: Damadın Arkadaşları Gelinlikleriyle Pisti Coşturdu!

Elif Sude Yenidoğan
11.09.2025 - 17:07

İstanbul’da yapılan bir düğünde damadın arkadaşları öyle bir şov hazırladı ki, akrabaların en az 40 yıl konuşacağına biz eminiz… Gelinliğin yalnızca kadınlar için olmadığını gösteren ekip salonu kahkahalara boğdu. Önce bir güzel giyinip hazırlandılar, ardından ise piste teşrif ettiler. Gelin sözü uzatmadan o anları birlikte izleyelim!

Kaynak IG: @cubbesizahmethocaa

İşte o anlar 👇

Zaman geçtikçe düğün gibi özel organizasyonlarda çiftlerin klişe etkinlikler yerine yenilikçi yaklaştığını görebiliyoruz.

Zaman geçtikçe düğün gibi özel organizasyonlarda çiftlerin klişe etkinlikler yerine yenilikçi yaklaştığını görebiliyoruz.

Gelinin, damadın arkadaşlarının çeşitli eğlencelere imza attığını görsek de sanıyoruz ki ilk kez gelinlik şova denk geldik. Damadın arkadaşları eğlencenin tadını çıkarırken, gelin ve damadın da o anlarda doyasıya eğlendiği görülüyordu. Sosyal medyada bir konseptin akım haline gelmesi an meselesi. Bakalım benzer videolar görecek miyiz? 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

