Akrabalara Kırk Yıllık Dedikodu Malzemesi: Damadın Arkadaşları Gelinlikleriyle Pisti Coşturdu!

İstanbul’da yapılan bir düğünde damadın arkadaşları öyle bir şov hazırladı ki, akrabaların en az 40 yıl konuşacağına biz eminiz… Gelinliğin yalnızca kadınlar için olmadığını gösteren ekip salonu kahkahalara boğdu. Önce bir güzel giyinip hazırlandılar, ardından ise piste teşrif ettiler. Gelin sözü uzatmadan o anları birlikte izleyelim!

Kaynak IG: @cubbesizahmethocaa