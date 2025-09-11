Viral Video Gerçeği Gündeme Getirdi: Anıtkabir’de Aslanlı Yoldaki Taşlar Neden Asimetrik?

Eldem, öğrencilerine bu taşların neden böyle dizildiğini yıllar önce açıklamış. Meğer zemin tam anlamıyla oturtulmadığı için derzsiz döşemelerde çatlaklar oluşuyormuş ve kod farkları ortaya çıkıyormuş. İşte bu yüzden taşlar asimetrik ve geniş aralıklarla dizilmiş. Böylece hem dayanıklılık sağlanmış hem de çatlak görüntüsünün önüne geçilmiş.

Bugün halk arasında “Atatürk’ün huzuruna çıkarken başını eğdirme” amacıyla yapıldığı sanılsa da mimari gerçeğin çok daha teknik sebeplere dayanıyor. Yine de bu taşların yarattığı etki, ziyaret edenlerin saygıyla yürüyüşüne bambaşka bir anlam katıyor.