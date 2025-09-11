onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Viral Video Gerçeği Gündeme Getirdi: Anıtkabir’de Aslanlı Yoldaki Taşlar Neden Asimetrik?

Viral Video Gerçeği Gündeme Getirdi: Anıtkabir’de Aslanlı Yoldaki Taşlar Neden Asimetrik?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.09.2025 - 13:40

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada viral olan bir video Anıtkabir’in Aslanlı Yolu’ndaki taşların sırrını yeniden gündeme taşıdı. İki arkadaşın diyalogunda “taşların böyle olmasının sebebi saygıdan” yorumu yapıldı. Ancak aslı çok daha farklı. Anıtkabir şantiye mimarlarından Nezih Eldem’in öğrencisi gerçek nedeni anlattı. Meğer taşların dizilişinde “saygı” değil, teknik bir zorunluluk yatıyormuş.

Gelin anlatıyoruz.

Kaynak: https://eksiseyler.com/anitkabirdeki-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Anıtkabir şantiye mimarlarından Nezih Eldem’in öğrencilerinden biri, bu taşların neden böyle döşendiğini açıkladı.

Anıtkabir şantiye mimarlarından Nezih Eldem’in öğrencilerinden biri, bu taşların neden böyle döşendiğini açıkladı.

Eldem, öğrencilerine bu taşların neden böyle dizildiğini yıllar önce açıklamış. Meğer zemin tam anlamıyla oturtulmadığı için derzsiz döşemelerde çatlaklar oluşuyormuş ve kod farkları ortaya çıkıyormuş. İşte bu yüzden taşlar asimetrik ve geniş aralıklarla dizilmiş. Böylece hem dayanıklılık sağlanmış hem de çatlak görüntüsünün önüne geçilmiş.

Bugün halk arasında “Atatürk’ün huzuruna çıkarken başını eğdirme” amacıyla yapıldığı sanılsa da mimari gerçeğin çok daha teknik sebeplere dayanıyor. Yine de bu taşların yarattığı etki, ziyaret edenlerin saygıyla yürüyüşüne bambaşka bir anlam katıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti555

-saygıdan aşkım. böyle kibirli yürümesin diye kimse. -ohaaa çok iyi bilgiydiiii. atatürk'ün ruhunun ziyaretçilerinden böyle bir talebi olabileceğini düşünece... Devamını Gör