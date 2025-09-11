Viral Video Gerçeği Gündeme Getirdi: Anıtkabir’de Aslanlı Yoldaki Taşlar Neden Asimetrik?

Kaynak: https://eksiseyler.com/anitkabirdeki-...
Sosyal medyada viral olan bir video Anıtkabir’in Aslanlı Yolu’ndaki taşların sırrını yeniden gündeme taşıdı. İki arkadaşın diyalogunda “taşların böyle olmasının sebebi saygıdan” yorumu yapıldı. Ancak aslı çok daha farklı. Anıtkabir şantiye mimarlarından Nezih Eldem’in öğrencisi gerçek nedeni anlattı. Meğer taşların dizilişinde “saygı” değil, teknik bir zorunluluk yatıyormuş.
Gelin anlatıyoruz.
Anıtkabir şantiye mimarlarından Nezih Eldem’in öğrencilerinden biri, bu taşların neden böyle döşendiğini açıkladı.
