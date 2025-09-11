Derin Talu Çiçeği Burnunda Sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Denizde Oturarak Poz Verdi

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 2003 doğumlu kızı olan Derin, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor. TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlar, diksiyonuyla ilgili videoları ya da hayatına dair yorumları derken genç isim tam anlamıyla magazinin yeni yıldızı oldu. Daha geçtiğimiz gün havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu açıkladığı videosuyla sosyal medyayı karıştırmıştı.