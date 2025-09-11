Derin Talu Çiçeği Burnunda Sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Denizde Oturarak Poz Verdi
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyanın en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline geldi. TikTok ve Instagram’da paylaştığı videolarla sürekli gündem olan Derin, bu kez çiçeği burnunda aşkıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tanalp Tokgöz ile aşkını ilan eden genç fenomen, tatilden peş peşe romantik kareler paylaştı. Çift denizdeki samimi pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Son dönemde sosyal medyada en çok konuştuğumuz isimlerden biri şüphesiz Derin Talu.
Ama şu sıralar konu farklı: aşk!
Fenomen isim bu kez de denizdeki paylaşımıyla gündem oldu.
