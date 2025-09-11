onedio
Derin Talu Çiçeği Burnunda Sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Denizde Oturarak Poz Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.09.2025 - 11:59

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyanın en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline geldi. TikTok ve Instagram’da paylaştığı videolarla sürekli gündem olan Derin, bu kez çiçeği burnunda aşkıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tanalp Tokgöz ile aşkını ilan eden genç fenomen, tatilden peş peşe romantik kareler paylaştı. Çift denizdeki samimi pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Son dönemde sosyal medyada en çok konuştuğumuz isimlerden biri şüphesiz Derin Talu.

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 2003 doğumlu kızı olan Derin, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor. TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlar, diksiyonuyla ilgili videoları ya da hayatına dair yorumları derken genç isim tam anlamıyla magazinin yeni yıldızı oldu. Daha geçtiğimiz gün havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu açıkladığı videosuyla sosyal medyayı karıştırmıştı.

Kaçıranlar için o videosuna bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ama şu sıralar konu farklı: aşk!

Henüz çok kısa süre önce Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. İlişkisi başlar başlamaz sosyal medyada sevgilisiyle her adımlarını paylaşan Talu, geçtiğimiz günlerde bir düğünde çekildikleri bir fotoğrafı yayınlanmıştı.

Paylaşımına 'Eniştem bütün firikikleri kapatmış helal olsun' yorumları yağmıştı.

Fenomen isim bu kez de denizdeki paylaşımıyla gündem oldu.

Kardeşi Deren Talu, arkadaşları ve sevgilisi Tanalp Tokgöz ile tatile giden Derin Talu sosyal medyada paylaşımlarına da devam etti. Çiçeği burnunda sevgilisi ile denizdeki samimi pozları sosyal medyayı salladı.

