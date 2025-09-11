onedio
Bir İçerik Üreticisi, Almanya'da Cüzdan Ağlatan 10 Cezayı Sıraladı

Gülistan Başköy
11.09.2025 - 12:31

Almanya’da yaşamayı düşünenler ya da oraya yolu düşenler için küçük gibi görünen hataların aslında ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Bizde çoğu zaman günlük hayatın parçası haline gelen alışkanlıklar, Almanya’da ceza listesinde yer alıyor. Toplu taşımada biletsiz yakalanmaktan, motoru boşa çalışır bırakmaya, hatta uygunsuz saatlerde çamaşır makinesi çalıştırmaya kadar her ayrıntının bir yaptırımı var. Üstelik bu cezalar öyle ufak tefek değil; kimi 60 Euro’dan başlarken, kimi 1000 Euro’ya kadar çıkabiliyor.

İşte gelin “Keşke bizde de olsa” dedirten o kurallara birlikte bakalım.

Kaynak: almanyadanbihaber/

Almanya ile Türkiye arasındaki kültür şokları kadar dikkat çeken başka bir konu da kurallar.

Bir içerik üreticisi Almanya'daki sıkı kuralları sıraladı. Listede dikkat çeken bir çok detay var. En çok dikkat çekenlerden biri toplu taşımada biletsiz yakalananlara verilen en az 60 Euro ceza. Kışın arabayı ısıtmak için motoru boşuna çalışır halde tutmak ise 80 Euro’ya mal oluyor. Sarhoş bisiklet kullanmak 1.6 promil üstünde olursa ehliyeti bile kaybettirebiliyor. Almanya’nın katı geri dönüşüm kuralları da dikkat çekiyor; çöpleri ayrıştırmadan atmak 200 Euro’ya kadar ceza getiriyor. Balkondan sigara izmariti atmanın bedeli 100 ila 300 Euro arasında değişirken, köpeğinin dışkısını temizlememek 35 ile 500 Euro arasında cüzdan yakıyor.

Dahası var: Adres değişikliğini iki hafta içinde bildirmeyenler 1000 Euro’ya kadar ceza ödeyebiliyor. Gürültü konusunda ise ülkenin ne kadar hassas olduğunu komşuların şikayet hakkından anlıyoruz. Saat 22.00’den sonra gürültü yapanlara 500 Euro’ya kadar ceza yazılabiliyor. Kısacası Almanya’da “basit hata” diye bir şey yok; günlük hayat bile kurallar zinciriyle çevrili. Bizde sıradan sayılan birçok şey orada ceza sebebi. Siz ne dersiniz, bazıları keşke bizde de olsa mıydı? Yorumlara bekliyoruz.

