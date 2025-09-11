Bir İçerik Üreticisi, Almanya'da Cüzdan Ağlatan 10 Cezayı Sıraladı

Bir içerik üreticisi Almanya'daki sıkı kuralları sıraladı. Listede dikkat çeken bir çok detay var. En çok dikkat çekenlerden biri toplu taşımada biletsiz yakalananlara verilen en az 60 Euro ceza. Kışın arabayı ısıtmak için motoru boşuna çalışır halde tutmak ise 80 Euro’ya mal oluyor. Sarhoş bisiklet kullanmak 1.6 promil üstünde olursa ehliyeti bile kaybettirebiliyor. Almanya’nın katı geri dönüşüm kuralları da dikkat çekiyor; çöpleri ayrıştırmadan atmak 200 Euro’ya kadar ceza getiriyor. Balkondan sigara izmariti atmanın bedeli 100 ila 300 Euro arasında değişirken, köpeğinin dışkısını temizlememek 35 ile 500 Euro arasında cüzdan yakıyor.

Dahası var: Adres değişikliğini iki hafta içinde bildirmeyenler 1000 Euro’ya kadar ceza ödeyebiliyor. Gürültü konusunda ise ülkenin ne kadar hassas olduğunu komşuların şikayet hakkından anlıyoruz. Saat 22.00’den sonra gürültü yapanlara 500 Euro’ya kadar ceza yazılabiliyor. Kısacası Almanya’da “basit hata” diye bir şey yok; günlük hayat bile kurallar zinciriyle çevrili. Bizde sıradan sayılan birçok şey orada ceza sebebi. Siz ne dersiniz, bazıları keşke bizde de olsa mıydı? Yorumlara bekliyoruz.