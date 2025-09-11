Başla Artık! Uzak Şehir’in Yeni Sezonundan 3. Fragmanın Yayınlanmasıyla Heyecan Yükseldi
Uzak Şehir dizisinin ilk sezonu, Kanada’dan gelen Alya Albora’nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Mardin’e dönmesiyle başlamıştı hatırlarsanız. Ancak Alya Albora’nın Mardin’e öyle bir gelişi oldu ki, hikaye izleyen herkesi büyülemeyi başardı. Sezon finalindeki belirsizlikler, kafalarda dönüp dolaşan sorular izleyicinin nabzını yükseltmişti. Şimdiyse yeni sezon için geri sayım başladı. Hatta yeni sezonun ilk bölümü için 3. tanıtım da yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir’in ilk sezonu, sadece aile sırlarıyla değil, kalpleri yakan aşklarla da doluydu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın