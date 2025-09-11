Başla Artık! Uzak Şehir’in Yeni Sezonundan 3. Fragmanın Yayınlanmasıyla Heyecan Yükseldi

Uzak Şehir dizisinin ilk sezonu, Kanada’dan gelen Alya Albora’nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Mardin’e dönmesiyle başlamıştı hatırlarsanız. Ancak Alya Albora’nın Mardin’e öyle bir gelişi oldu ki, hikaye izleyen herkesi büyülemeyi başardı. Sezon finalindeki belirsizlikler, kafalarda dönüp dolaşan sorular izleyicinin nabzını yükseltmişti. Şimdiyse yeni sezon için geri sayım başladı. Hatta yeni sezonun ilk bölümü için 3. tanıtım da yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!