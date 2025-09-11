onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Başla Artık! Uzak Şehir’in Yeni Sezonundan 3. Fragmanın Yayınlanmasıyla Heyecan Yükseldi

Başla Artık! Uzak Şehir’in Yeni Sezonundan 3. Fragmanın Yayınlanmasıyla Heyecan Yükseldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.09.2025 - 19:08

Uzak Şehir dizisinin ilk sezonu, Kanada’dan gelen Alya Albora’nın vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Mardin’e dönmesiyle başlamıştı hatırlarsanız. Ancak Alya Albora’nın Mardin’e öyle bir gelişi oldu ki, hikaye izleyen herkesi büyülemeyi başardı. Sezon finalindeki belirsizlikler, kafalarda dönüp dolaşan sorular izleyicinin nabzını yükseltmişti. Şimdiyse yeni sezon için geri sayım başladı. Hatta yeni sezonun ilk bölümü için 3. tanıtım da yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte 29. Bölüm 3. Tanıtım 👇

Uzak Şehir’in ilk sezonu, sadece aile sırlarıyla değil, kalpleri yakan aşklarla da doluydu.

Uzak Şehir’in ilk sezonu, sadece aile sırlarıyla değil, kalpleri yakan aşklarla da doluydu.

Alya&Cihan, Zerrin&Kaya, Nare&Şahin derken hafızalarımızda iz bırakan aynı zamanda gönülden de bağ kurduğumuz partnerlikler izlemiştik. Yeni sezonda Alya ve Cihan’ın kavuştuğunu göreceğiz belli ki. Ancak Nare ve Şahin’i zorlu sınavlar beklerken Zerrin ve Kaya’nın akıbeti ne olacak birlikte öğreneceğiz…

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın