Sydney Sweeney Yeni Rolü İçin Fiziksel Dönüşüm Yaşadı: Tam 13 Kilo Aldı!
Sydney Sweeney, ringlere taşınan biyografik bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu rol için, bedenini de değiştirmeyi kabul eden oyuncu tam 13 kilo aldı. Yaklaşık üç buçuk aylık yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Antrenmanlar, beslenme programları ve farklı aktivitelerle rolüne hazırlandı. Şimdi bu dönüşümden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Yeni filmi Christy için hazırlandığını duyuran Sydney Sweeney, boksör Christy Martin’i canlandırmak üzere fiziksel bir değişim yaşadı.
Sydney röportajında rolün içinde olmayı, karakterin ruhunu hissetmeyi önemli bulduğunu dile getirdi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
