Sydney Sweeney Yeni Rolü İçin Fiziksel Dönüşüm Yaşadı: Tam 13 Kilo Aldı!

Sydney Sweeney Yeni Rolü İçin Fiziksel Dönüşüm Yaşadı: Tam 13 Kilo Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
11.09.2025 - 23:19
11.09.2025 - 23:19

Sydney Sweeney, ringlere taşınan biyografik bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu rol için, bedenini de değiştirmeyi kabul eden oyuncu tam 13 kilo aldı. Yaklaşık üç buçuk aylık yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Antrenmanlar, beslenme programları ve farklı aktivitelerle rolüne hazırlandı. Şimdi bu dönüşümden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Yeni filmi Christy için hazırlandığını duyuran Sydney Sweeney, boksör Christy Martin'i canlandırmak üzere fiziksel bir değişim yaşadı.

Yeni filmi Christy için hazırlandığını duyuran Sydney Sweeney, boksör Christy Martin’i canlandırmak üzere fiziksel bir değişim yaşadı.

Beslenme uzmanlarıyla çalıştı, öğünlerini dikkatli seçti, enerjisi yüksek yiyecekler tüketti. Sabahları ağırlık kaldırdı, öğleden sonraları kickboks, akşamları yeniden ağırlık antrenmanı yaptı. Bu süreçte 13,5 kilo alarak bedenindeki değişimi bariz biçimde hissetti. Giysileri artık üzerine oturmuyordu. Daha önce giydiği beden kot pantolonun ölçüsü değişti, göğüsleri, kalçası özellikle fark edilir şekilde büyüdü.

Sydney röportajında rolün içinde olmayı, karakterin ruhunu hissetmeyi önemli bulduğunu dile getirdi.

Sydney röportajında rolün içinde olmayı, karakterin ruhunu hissetmeyi önemli bulduğunu dile getirdi.

Ayrıca sette ring sahneleri sırasında gerçek yumruklaşmalar yaşandığını da söyledi; sakatlanmalar ve morluklar olduğunu ifade etti. Yönetmen David Michod ile senaryoyu yazan Mirrah Foulkes de Martin’in sadece ringde değil özel hayatında da zorluklar yaşamış olduğunu, bunları da perdeye yansıtmak istediklerini açıkladı. 

Sydney, Christy Martin gibi güçlü bir kadını oynamanın onu hem fiziksel hem ruhsal açıdan değiştirdiğini belirtiyor. Bu rolün kariyerinde özel bir yere sahip olmasını bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

